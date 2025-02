So krass hat sich Annika Kärsten-Hoenig verändert

Annika Kärsten-Hoenig (39), Autorin und Ehefrau des Schauspielers Heinz Hoenig (73), hat ihre Fans mit einem Vorher-Nachher-Foto auf Instagram überrascht. In ihrem Post zeigt sie ein Bild aus einer Zeit, in der sie etwa 90 Kilogramm wog – und erklärt, warum sie damals ihr Leben umkrempelte. "Weil mir einige schreiben und sich nicht vorstellen können, dass ich auch mal mehr 'Schwungmasse' auf den Hüften hatte – HIER der Beweis!", schreibt sie unter anderem zu ihrem Beitrag. Annika erzählt, dass sie sich zu dieser Zeit nicht mehr wohlgefühlt und sich daher mit einer Umstellung ihrer Ernährung und mit viel Sport selbst verändert habe.

Trotz der äußerlichen Verwandlung betont Annika, dass sie im Inneren immer dieselbe geblieben sei. In ihrem Posting legt sie großen Wert darauf, zu vermitteln, dass es ihr nicht nur um Äußerlichkeiten gehe. "Ein gutes Herz passt in jedes Kleid", stellt sie klar und macht damit ihren Fans Mut, sich selbst so zu lieben, wie sie sind – und Veränderungen nur dann anzugehen, wenn man es für sich selbst machen möchte. Die Reaktion ihrer Follower fällt entsprechend positiv aus: Zahlreiche Fans kommentieren bewundernd und bedanken sich bei Annika für diese erfrischend ehrlichen Einblicke. "Wahnsinn und Respekt" oder "Wow, man erkennt dich ja kaum auf dem anderen Bild" sind nur einige von vielen positiven Reaktionen ihrer Follower.

Annika hat sich in den vergangenen Jahren durch ihre offene Art bereits eine treue Fangemeinde auf Instagram aufgebaut. Zuletzt sorgte sie für Schlagzeilen, als sie bei Schneefall in einem Bikini einen Schneeengel formte und ihre Follower zu einer "Winter-Bikini-Challenge" aufrief. Auch in ihrem Privatleben hat sie schon bewiesen, wie stark sie ist: Während eines schwierigen Sommers, in dem Heinz Hoenig mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfte, wich sie nicht von seiner Seite und war ihm eine wichtige Stütze. Ihre fröhliche und optimistische Lebenseinstellung bringt sie immer wieder auf Social Media zum Ausdruck, was sie für viele zu einer echten Inspiration macht.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Frau von Heinz Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

