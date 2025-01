Nur im Bikini: Annika Kärsten-Hoenig amüsiert sich im Schnee

Annika Kärsten-Hoenig (39) hat mit einer ungewöhnlichen Aktion im Netz für Aufsehen gesorgt. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Video, das sie inmitten einer Schneelandschaft zeigt – und das in einem Mantel, einem schwarzen Bikini, Stiefeln, Mütze und Sonnenbrille. Mit einem breiten Lächeln zieht sie den Mantel aus, tanzt ausgelassen und wirft sich schließlich in den Schnee, um einen Schneeengel zu formen. Dabei ruft die Ehefrau des Schauspielers Heinz Hoenig (73) die sogenannte "Winter-Bikini-Challenge" ins Leben und fordert ihre Follower auf, ihrem Beispiel zu folgen.

Nach eigener Aussage möchte Annika damit beweisen, dass selbst eisige Temperaturen kein Grund sein müssen, sich vom Spaß am Leben abhalten zu lassen. "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", erklärt sie in ihrem Post. Twenty4tim (24) zeigt sich in den Kommentaren begeistert. "Lieben wir!", schreibt der Influencer und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Auch die Fans der ausgebildeten Krankenschwester sind beeindruckt. Ein User schwärmt: "Annika, die Schneekönigin. Du bist echt eine coole Socke."

Das Jahr 2024 war für Annika und ihren Mann Heinz alles andere als einfach. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verbrachte der "Das Boot"-Darsteller den gesamten Sommer im Krankenhaus. Der Zustand des 73-Jährigen war während dieser Zeit immer wieder kritisch, doch seine Liebste verlor nie die Hoffnung. "Ich weiß noch im Sommer in Berlin, als Heinz vor der ersten OP im Koma lag. Damals haben mir alle Ärzte zum Ausdruck gebracht, wie chancenlos seine Situation ist. Es wurde sogar ein Palliativ-Team hinzugezogen", offenbarte sie gegenüber Bild. Trotz der Warnungen habe sie nie darüber nachgedacht, dass ihr Heinz sterben könnte.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Ehefrau von Heinz Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im Dezember 2024

