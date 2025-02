Eike Immel äußert sich sexistisch bei "Promis unter Palmen"

Eike Immel (64) polarisiert bei Promis unter Palmen. Der ehemalige Torwart unterhält sich in Folge zwei mit Lotto-Millionär Chico über seine bewegte Vergangenheit. Dabei berichtet er von einer Dame, die er einem Freund ausgespannt habe. "Ich muss nichts bereuen, denn diese Frau war eine Schl*mpe. Die hatte danach noch zehn andere", erzählt der Ex-Nationalspieler. Diese Aussage bekommt Claudia Obert (63) mit und wettert: "Ich finde das furchtbar. Wenn ein Mann zehn Frauen hat, ist er ein Hecht, ein Don Juan. Aber wenn ich das mache, bin ich eine Schl*mpe?"

Die Unternehmerin kann gar nicht glauben, was ihr Mitstreiter von sich gibt, und verlässt die Unterhaltung. Im Weggehen murmelt sie noch ein paar Beleidigungen vor sich hin und nennt Eike "unterbelichtet". Im Einzelinterview fällt die Feministin dann ihr finales Resümee: "Das ist wirklich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir sind ja nicht im Mittelalter."

Für Claudia ist die Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe von "Promis unter Palmen" besonders brisant. Nachdem die Boutique-Besitzerin in Staffel eins der Show Opfer von Mobbing geworden war, geriet das Format in die Kritik. Warum sie trotzdem in der neuen Ausgabe dabei ist, verriet sie vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash: "Ich als selbstständige Unternehmerin in der Fashion-Branche kann mir das nicht gefallen lassen. Ich muss zurückschlagen und muss einfach [wieder in die Show] gehen."

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

