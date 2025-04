"Promis unter Palmen"-Finale: Kim und Nikola wieder vereint

Die TV-Stars Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) unterhalten ihre Anhänger auf Social Media seit geraumer Zeit so gut wie täglich mit spannenden Einblicken in ihren Alltag. Kennengelernt haben sich die Turteltauben bei den Dreharbeiten für die dritte Staffel von Promis unter Palmen. Im Finale freuen sich ihre Fans nun über ein emotionales Wiedersehen der beiden Realitystars. In der besagten Folge erscheinen die ehemaligen Kandidaten, darunter auch Kim, mit den Worten: "Die Party-Crew ist da!" Zudem nennt Kim ihren Schatz mit einem Lachen: "Mein Husband!"

Nikola ist sichtlich glücklich über die niedliche Reunion mit seiner Liebsten. Er betont: "Ich hab dich so vermisst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen!" Während sich seine Angebetete darüber freut und sich selbst als seine "Wifey" bezeichnet, ist die Freude über das Aufeinandertreffen nicht bei allen so riesig – unter anderem bei Claudia Obert (63) und Chris Manazidis herrscht Eiszeit. "Ich hab noch nie so ein schleimiges Geschwätz gehört wie seins", meckerte Claudia zuvor über den YouTube-Star. Dieser möchte sich nach dem Wiedersehen jedoch auf die positiven Seiten und Liebe konzentrieren – und betitelt daher Kim und Nikola als die "Lovestory der diesjährigen Staffel".

Kurz vorm großen Finale musste TV-Ikone Claudia ihre Sachen packen und die Villa von "Promis unter Palmen" verlassen. Diese überraschende Wendung sorgte für Gesprächsstoff unter den Zuschauern. Claudia selbst zeigte sich enttäuscht über das vorzeitige Aus. "Abschied nehmen ist immer wie ein bisschen Sterben", ließ die Designerin verlauten. Für ihre Mitstreiterinnen hatte sie jedoch noch motivierende Worte übrig: Sie sollten die Männer im Wettbewerb schlagen.

Joyn / Michael de Boer / Tan Nian Xing Die "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2025

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

