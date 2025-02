Darum nimmt Claudia erneut an "Promis unter Palmen" teil

Claudia Obert (63) war Teil der berühmt-berüchtigten ersten Staffel von Promis unter Palmen. Damals verließ die Modedesignerin freiwillig die Show, nachdem sie unter anderem mehrfach mit Matthias Mangiapane (41) und Désirée Nick (68) aneinandergeraten war. Aktuell ist Claudia auch in der dritten Staffel des Erfolgsformats zu sehen und erzählt Promiflash, warum sie noch mal an dem Format teilnimmt: "Die haben mich so gequält und ich war dauernd im Mittelpunkt, dass ich das eigentlich auch genossen habe. Aber irgendwann habe ich gedacht: 'Ich als selbstständige Unternehmerin in der Fashion-Branche kann mir das nicht gefallen lassen. Ich muss zurückschlagen und muss einfach [wieder in die Show] gehen.'"

Claudia betont weiter im Gespräch mit Promiflash, dass sie es ihren einstigen Mitstreitern beweisen will und deshalb erneut an "Promis unter Palmen" teilnimmt. Auch von ihren Unterstützern sei die 63-Jährige zu diesem Schritt ermutigt worden. "Das wünschen sich die meisten Zuschauer", wisse sie.

Auf eine erneute Teilnahme an der Sendung habe sich Claudia mental vorbereitet. "Also, wenn man in solche Formate geht, muss man mit allem rechnen, auch mit verbalen Entgleisungen. Das ist das Geschäft", erklärte die Unternehmerin gegenüber Stern. Mittlerweile blicke sie auf das Geschehene auch nicht mehr allzu negativ zurück: "So schlimm war das nicht. Ich lebe ja noch. Das ist sowas wie, sagen wir, 'usual business'. Das darf man nicht so eng sehen."

Anzeige Anzeige

Sat.1/ Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert in der dritten Staffel von "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige