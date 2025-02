Mann totgefahren: US-Influencerin Summer Wheaton verhaftet

Die US-amerikanische Influencerin Summer Wheaton (33) wurde nach einem tödlichen Autounfall verhaftet, der sich bereits im Juli 2024 ereignet hat. Wie unter anderem People berichtet, soll Summer auf dem Pacific Coast Highway bei Los Angeles in das Fahrzeug des 44-jährigen Martin Okeke gerast sein, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Laut Angaben der Polizei war die Content Creatorin vermutlich schwer alkoholisiert, als sie mit ihrem Mercedes Benz die Mittelspur überquerte und mit dem Cadillac SUV frontal zusammenstieß. Am 24. Februar 2025 stellte sich Summer der Polizeistation Malibu, nachdem das Ermittlungsverfahren gegen sie abgeschlossen wurde.

Mehrere Medien berichten, dass Summer vor dem Unfall an einem Event im exklusiven Restaurant Nobu teilgenommen haben soll. Dieses hatte offenbar keine gültige Erlaubnis für die Ausrichtung der Veranstaltung, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde. Nach dem Unfall kamen sowohl die 33-Jährige als auch ein weiterer Fahrgast aus dem gerammten Cadillac verletzt ins UCLA Ronald Reagan Medical Center. Die Familie des Opfers reichte Monate nach dem Vorfall eine Zivilklage gegen Summer ein und beschuldigte sie, stark alkoholisiert gewesen zu sein. Ihre Verhaftung über ein Jahr nach dem Unfall folgt einer umfassenden Untersuchung der Behörden und einem sich daraus ergebenden Haftbefehl.

Summer ist Model und Influencerin. Auf Instagram hat sie rund 102.000 Follower, die sie mit Lifestyle- und Fashion-Content versorgt. Auch ihr christlicher Glaube ist fester Bestandteil des Accounts. Des Weiteren betreibt Summer eine Website, auf der sie einen spirituellen Terminkalender teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Summer Wheaton, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / yepitsmesummer Summer Wheaton, Juli 2024

Anzeige Anzeige