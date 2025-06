DSDS-Bekanntheit Paulina Wagner hat ihren Phil geheiratet

Paulina Wagner (28), bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, hat eine große Nachricht mit ihren Fans geteilt: Sie und ihr Partner Phil haben standesamtlich geheiratet. Die Zeremonie fand in Köln statt, und auf Instagram zeigte die Schlagersängerin am Dienstag stolz mehrere Fotos ihres großen Tages. "Das Beste, was mir je passieren konnte", schrieb sie zu einer Fotoreihe, die sie und Phil im Standesamt und beim anschließenden Sektempfang zeigt. Das Paar, das seit über zwei Jahren zusammen ist, begann das gemeinsame Abenteuer Ehe nur vier Monate nach einer romantischen Verlobung am Valentinstag dieses Jahres.

Doch die standesamtliche Hochzeit ist nur der Auftakt: Paulina verriet dem Portal schlager.de, dass sie im kommenden Jahr noch eine freie Trauung plant. Für das nächste große Fest, bei dem Freundeskreis und Familie dabei sein sollen, hat die Sängerin bereits eine besondere Location im Blick: eine Burg in ihrer Heimat, dem Rhein-Lahn-Kreis. Dort, wo Paulina ihre Wurzeln hat, will sie nochmals Ja sagen. Schon vor der ersten Feier ließ sie durchblicken, dass es bei ihr keineswegs ruhig zugehen wird. "Es wird groß! Eine richtig fette Party", kündigte sie an und erwähnte, dass sogar Live-Musik Teil des Abends sein soll.

Die 28-jährige Sängerin hat sich seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an der 17. DSDS-Staffel im Jahr 2020 fest in der Schlagerszene etabliert und tritt sogar am Ballermann auf. Neben ihrer Musikkarriere legt Paulina großen Wert auf ihr Privatleben, das sie jedoch nicht oft in den Mittelpunkt rückt. Mit Phil hat die Musikerin anscheinend eine Liebe gefunden, die sie strahlen lässt. Der Musiker, der wie Paulina die Leidenschaft für die Musik teilt, begleitet sie bei ihren Projekten und scheint nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr größter Unterstützer zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinawagner_official Paulina Wagner, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Paulina Wagner, DSDS-Finalistin 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinawagner_official Paulina Wagner, Januar 2025

Anzeige