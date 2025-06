Aaron Rodgers fordert Privatsphäre für sich und seine Frau

Aaron Rodgers (41) hat mit starken Worten die öffentliche Neugier auf seine Ehe kritisiert. Im Interview mit "The Pat McAfee Show" beschwerte sich der NFL-Star über die anhaltende Spekulation um seine geheim gehaltene Hochzeit mit einer Frau namens Brittani. Aaron erklärte, seine Frau sei eine private Person, die nicht im Rampenlicht stehen möchte. Der 41-Jährige verurteilte die gesellschaftliche Erwartung, jedes Detail seines Lebens offenzulegen, und bezeichnete diese als "krank".

In einer emotionalen Rede ging der Footballer hart ins Gericht mit dem öffentlichen Interesse an seinem Privatleben. Er erklärte, dass Brittani weder soziale Medien nutze noch etwas mit seiner Prominenz zu tun haben wolle. "Sie hat nicht darum gebeten, in der Öffentlichkeit zu stehen", betonte der Quarterback. Aaron wies zudem Gerüchte zurück, die Ehe sei ein PR-Trick: "Hört auf, euch Geschichten auszudenken. Mein Privatleben bleibt meins." Nach Angaben von Aaron hat selbst seine Familie, zu der er seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr pflegt, keinen Einblick in sein aktuelles Leben.

Aaron, der für die Pittsburgh Steelers spielt, hat eine lange Geschichte öffentlicher Beziehungen hinter sich. Vor seiner Ehe mit Brittani war der Quarterback unter anderem mit Schauspielerin Olivia Munn (44) und Rennfahrerin Danica Patrick (42) liiert. Besonders medienträchtig war auch seine Verlobung mit Shailene Woodley (33), die jedoch 2022 scheiterte. Aarons Wunsch nach mehr Privatsphäre könnte somit auch eine Folge seiner früheren Erfahrungen im Blitzlichtgewitter sein. Noch diese Saison wird man ihn im Sport verfolgen können, doch der erfolgreiche Athlet plant, sich nach seinem Rücktritt vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen: "Wenn mein letztes Jahr im Profisport vorbei ist, werde ich verschwinden", betonte er in der Sendung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, American-Football-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers bei einer Pressekonferenz der New York Jets, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley auf der “Three Women” New York City Premiere, 2024