Aua: Diane von Furstenberg zeigt ihr blaues Auge nach Sturz

Diane von Furstenberg (78) sorgte auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Post für Aufsehen. Bei einem Aufenthalt in Los Angeles stürzte die Designerin unmittelbar nach ihrer Ankunft auf dem Gehweg und schlug mit der Stirn auf. Das Ergebnis: ein auffälliges Hämatom, das ihr rechtes Auge umgibt. "Es sieht wirklich nicht gut aus, aber ich bin dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist", schrieb die Modeikone und fügte hinzu: "Ich habe es im Griff und trage viel Arnika-Gel auf und bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist." Die 78-Jährige zeigte sich optimistisch und erklärte: "Es zu akzeptieren, ist das Geheimnis des Überlebens!"

In der Kommentarspalte wurde Diane von zahlreichen prominenten Freunden unterstützt. Kris Jenner (69) schickte zum Beispiel aufmunternde Worte: "Oh nein! Gut, dass es dir gut geht. Liebe dich!" Schauspielerin Tracee Ellis Ross (52) schrieb wiederum: "Oh, Diane. Ich bin so froh, dass es nicht schlimmer ist. Hab dich lieb!" Auch Sängerin Jewel (50) bekundete ihr Mitgefühl: "Ich hatte einmal ein ähnliches Erlebnis, bei dem ein Hund an mir hochsprang und ich mir dadurch einen Bruch am Augenhöhlenknochen zuzog. Alles, was man tun kann, ist, es zu akzeptieren!"

Diane genießt nicht nur für ihre ikonischen Wickelkleider ein hohes Ansehen in der Promiwelt, sondern auch für ihre inspirierende Haltung gegenüber dem Leben. Erst vor Kurzem erklärte sie in einem Interview mit Harper's Bazaar, dass sie sich in der "Winterphase" ihres Lebens befinde, diese jedoch mit viel Energie und Dankbarkeit lebe. Sie betonte ihre einzigartige Verbindung zu Frauen, sowohl in ihrer Arbeit als Designerin als auch in ihrem philanthropischen Engagement. "Mein Ziel ist es, Frauen zu inspirieren, die Frau zu sein, die sie sein möchten", betonte Diane.

Instagram / therealdvf Diane von Furstenberg, Februar 2025

Getty Images Diane von Furstenberg, Designerin

