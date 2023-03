Legenden-Selfie von Mick Jagger und Diane von Furstenberg

Manche Promifreundschaften sind für die Ewigkeit! In den 70ern ließen sich Designerin Diane von Furstenberg (76) und Musiker Mick Jagger (79) gerne im berüchtigten Club Studio 54 blicken und verkehrten in ähnlichen Kreisen. Während sie mit ihrem Wickelkleid die Modewelt regierte, startete er mit den Rolling Stones durch. Nun zeigt Diana mit einem Selfie auf Social Media: Die Freundschaft mit Mick hält auch mehrere Dekaden später noch an!

Auf Instagram teilte die Modeschöpferin ein Selfie mit dem Rockstar. "Zwei alte Freunde viele Jahrzehnte später … immer noch munter und vor allem DANKBAR!", schrieb die 76-Jährige dazu. Vertraut stecken die beiden Legenden darauf lächelnd ihre Köpfe zusammen. Befreundete Stars zeigten sich begeistert von dem Schnappschuss: "Ikonen", kommentierte Lily Aldridge (37), während Naomi Campbell (52) mit drei Herz-Emojis ihre Bewunderung ausdrückte.

Auch die Fans der beiden waren entzückt von dem Foto und lobten das natürliche Altern der Promis. "Sie ist so schön wie damals, als sie jung war. Mick sieht auch fantastisch aus, immer noch das verschmitzte Grinsen […] Alter und Weisheit sind Attribute, auf die man stolz sein kann - Hut ab vor DVF und Mick", teilte ein Follower mit. Diane ist bekannt dafür, sich keine Sorgen um ihr Alter zu machen. Unter einem Bild im Badeanzug schrieb sie: "Steh zu deinem Alter … Es ist ein Beweis dafür, dass du gelebt hast."

Getty Images Diane von Fürstenberg beim Vogue Fashion Fund Event in NYC im November 2018

Getty Images Mick Jagger bei einem Konzert, 2021

Getty Images Diane von Fürstenberg bei einem Event in NYC im November 2018

