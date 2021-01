Wow, was für ein Anblick! Die Designerin Diane von Fürstenberg (74), die ihren Durchbruch in der Fashionwelt in den 1970er-Jahren mit ihren Wickelkleidern feierte, konnte vor ein paar Tagen nicht nur den Beginn des neuen Jahres zelebrieren. Die Modeschöpferin hatte außerdem Geburtstag und beging ihren 74. Geburtstag – und sie steht zu ihrem Alter. Das beweist sie jetzt mit einem Foto von sich in einem Badeanzug.

"Bin ich verrückt, das hier zu posten?", fragt Diane in der Bildunterschrift zu ihrem Spiegelselfie von sich auf Instagram. Zu sehen ist die frischgebackene 74-Jährige, wie sie ihren Körper in einem grünen Badeanzug in Szene setzt. Die gebürtige Belgierin präsentiert sich ganz natürlich und trägt anscheinend nicht einmal Make-up. "Steh zu deinem Alter... Es ist ein Beweis dafür, dass du gelebt hast", schreibt die zweifache Mutter.

Ihre Follower, zu denen auch einige Hollywood-Hochkaräter zählen, sind von Dianes ungestelltem Bild begeistert. Kris Jenner (65) und Kate Bosworth (38) schwärmen beide von der Aufnahme der Frau des Milliardärs Barry Diller und betonen, dass sie "wunderhübsch" sei.

Anzeige

Getty Images Diane von Fürstenberg bei einem Event in NYC im November 2018

Anzeige

Getty Images Diane von Fürstenberg beim Vogue Fashion Fund Event in NYC im November 2018

Anzeige

Getty Images Kate Bosworth auf der Fashion Week in Paris im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de