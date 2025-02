Krebs von Dennis Diekmeiers Tochter Delani (14) hat gestreut

Anfang Februar meldete sich Dana Diekmeier, die Ehefrau von Dennis Diekmeier (35), mit tragischen Nachrichten bei ihren Fans: Bei ihrer 14-jährigen Tochter wurde ein Tumor entdeckt. Jetzt meldet sich die Partnerin des Fußballers mit einem neuen Update. "Der bösartige Tumor an der Niere von Delani wurde zwar vollständig entfernt, dennoch hat er leider in die Lunge gestreut und dort sind Metastasen gewachsen", berichtet Dana auf Instagram.

Die Metastasen seien nur mit einer starken Chemotherapie zu bekämpfen, führt Dana weiter aus. "Da es eine so seltene und schwere Erkrankung ist, werden die nächsten Monate eine schwere Zeit für uns alle", schreibt sie. Doch sie wisse, dass ihre Tochter Delani eine Kämpferin ist und stellt klar: "Es gibt kein stärkeres und tapfereres Mädchen als Delani. Daher wird sie dem Krebs in den Arsch treten." In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Kommentare, die die Familie aufbauen sollen und Delani Mut zusprechen.

Noch vor wenigen Wochen stand nicht fest, ob Delanis Tumor gutartig oder bösartig ist. Aus dem Krankenhaus heraus gab die besorgte Mutter die dramatische Nachricht, Delani habe einen Tumor an der Niere, bekannt. "Bei Delani wurde letzte Woche ein Tumor entdeckt und momentan konzentrieren wir uns darauf, ihr die bestmögliche Unterstützung und Behandlung zukommen zu lassen", schrieb sie auf Social Media.

Instagram / danadiekmeier Delani Diekmeier im Juni 2023

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern im Juni 2023

