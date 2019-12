Weihnachten kann kommen! Die Kids von Dana und Dennis Diekmeier (30) sind sicherlich besonders heiß auf die Feiertage. Der Fußballer und seine Partnerin haben bereits vier Kinder und damit eine waschechte Rasselbande, die es zu beschenken gilt. Doch im Haus der Großfamilie wird es zum Jahresende noch voller als ohnehin schon. Wie die Diekmeiers Weihnachten angehen, verriet Dana jetzt im Promiflash-Interview.

Beim Facebook-Weihnachtskonzert in Hamburg plauderte die vierfache Mutter über die Vorbereitungen für die Heilige Nacht. Das Ganze werde "schon so ein bisschen traditionell. Wir sind letzte Woche in den Wald gegangen, haben dort einen Tannenbaum geschlagen und haben den dann mit den Kindern geschmückt, Plätzchen gebacken, gesungen", schwärmte die Influencerin über die Zeit mit ihren Liebsten. Zum Christfest gesellen sich dann neben ihren eigenen Eltern weitere Gäste hinzu: "Unsere Freunde kommen noch und dann machen wir ganz traditionell Ente und Truthahn."

Auch für den Jahreswechsel haben der Außenverteidiger und die YouTuberin ganz konkrete Pläne. "Danach fliegen wir nach Dubai", freute sich Dana im Gespräch mit Promiflash. Ist Weihnachten bei euch auch so ein großes Familientreffen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern

Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert

Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus

