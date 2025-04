Dennis Diekmeiers Tochter Delani hat Lungen-OP überstanden

Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana bangen weiterhin um das Leben ihrer ältesten Tochter Delani, die an Krebs erkrankt ist. Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer: Wie die Familie auf Instagram teilte, hat die 14-Jährige ihre erste Lungenoperation gut überstanden. Während des Eingriffs wurden 19 Auffälligkeiten aus dem linken Lungenflügel entfernt – deutlich mehr, als zuvor im CT entdeckt worden waren. "Wir warten jetzt fünf bis sieben Tage auf die Ergebnisse vom Pathologen, ob die Chemo angeschlagen hat und die Metastasen vielleicht schon abgestorben sind", erklärte der ehemalige HSV-Spieler emotional. Ein Bild, das die Hand des Mädchens mit Infusionsschläuchen zeigt, begleitete den Post.

Die Diagnose war ein schwerer Schlag für die Familie: Anfang des Jahres wurde bei Delani ein bösartiger Tumor an der Niere festgestellt, der inzwischen zwar entfernt wurde, jedoch in die Lunge gestreut hatte. Die Metastasen dort machen eine intensive Chemotherapie und chirurgische Eingriffe notwendig. "Es wird das Spiel ihres Lebens. Kämpfen und Siegen", sagte Dana vor Kurzem gegenüber Bild und betonte, dass sie und Dennis immer an Delanis Seite stehen werden. Nach der ersten erfolgreichen OP blicken sie vorsichtig optimistisch auf die nächsten Schritte: Die Ergebnisse der pathologischen Untersuchungen werden zeigen, wie effektiv die bisherigen Therapien waren.

Dennis, der früher für Vereine wie den Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg spielte, hat seine Karriere als Profi-Fußballer im Sommer 2023 beendet. Seitdem widmet er sich unter anderem seiner neuen Aufgabe als Interimstrainer beim SV Sandhausen. Privat stehen für den ehemaligen Fußballprofi und seine Frau Dana jedoch ganz andere Prioritäten an. Die beiden teilen regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag und sprechen offen über ihren Kampf als Familie gegen Delanis Krankheit. "Es gibt kein stärkeres und tapfereres Mädchen als Delani. Daher wird sie dem Krebs in den Arsch treten", hatte Dana in einem früheren Instagram-Beitrag geschrieben und unterstrichen, welche Kraft sie und Dennis aus der Liebe zu ihren Kindern schöpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Anzeige Anzeige