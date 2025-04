Wegen Krebs: Tochter von Dennis Diekmeier braucht Lungen-OP

Delani Diekmeier, die 14-jährige Tochter des ehemaligen Fußballprofis Dennis Diekmeier (35), steht vor einem weiteren medizinischen Eingriff. Im Februar wurde bei dem jungen Mädchen ein bösartiger Tumor an der Niere mit Metastasenbildung festgestellt. Dana Diekmeier meldet sich nun auf Instagram mit einem Gesundheitsupdate zurück. In den vergangenen Wochen ging es Delani sehr schlecht. Sie habe viel abgenommen und nicht einmal einen Schluck Wasser im Körper behalten können. Seit dem Wochenende hat sich ihr Zustand etwas verbessert – doch Ende April wird sie sich einer Operation an der Lunge unterziehen müssen. "Wir hoffen, dass so viel wie möglich entfernt werden kann und die Chemo anschlägt", berichtet die besorgte Mutter.

Zunächst wird nur eine Lungenseite operiert. Nach ausgiebiger Erholung erfolgt der dritte Chemoblock und anschließend eine weitere Operation am anderen Lungenflügel. Eine aktuelle Computertomografie hat gezeigt, dass die Metastasen an Delanis Lunge nicht größer geworden sind, doch zufriedenstellend ist das noch lange nicht. Dana erklärt: "Sie sind aber auch nicht kleiner geworden, was doof ist." Trotz der dramatischen Situation blickt Familie Diekmeier voller Zuversicht in die Zukunft: "Wir hoffen, dass sie zu den wenigen Prozenten gehört, bei denen die Chemo anschlägt, und sie diese Krankheit übersteht und geheilt wird." Die Wahrscheinlichkeit, dass die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen werden kann, liege bei rund 20 Prozent.

Als Dennis und Dana die Diagnose ihrer Tochter Delani mit der Öffentlichkeit geteilt hatten, war unklar, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Wenige Wochen später meldete sich die Familie mit einem erschütternden Update in den sozialen Netzwerken: "Der bösartige Tumor an der Niere von Delani wurde zwar vollständig entfernt, dennoch hat er leider in die Lunge gestreut und dort sind Metastasen gewachsen." Doch die 14-Jährige zeigte sich tapfer und kampfbereit, den Krebs zu besiegen. "Es gibt kein stärkeres und tapfereres Mädchen als Delani. Daher wird sie dem Krebs in den Arsch treten", stellte Dana klar.

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, April 2025

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023