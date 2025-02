Bei Dennis Diekmeiers Tochter (14) wurde ein Tumor entdeckt

Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana müssen aktuell eine schwere Zeit durchstehen. Bei ihrer 14-jährigen Tochter Delani wurde ein Tumor an der Niere entdeckt, wie die besorgte Mutter auf Instagram mitteilte. Seit der Diagnose befindet sich die Familie im Krankenhaus, um Delani beizustehen. "Bei Delani wurde letzte Woche ein Tumor entdeckt und momentan konzentrieren wir uns darauf, ihr die bestmögliche Unterstützung und Behandlung zukommen zu lassen", schrieb sie.

Gegenüber Bild berichtete Dana außerdem: "Seitdem sind wir im Krankenhaus und morgen ist die OP. Leider wissen wir dann erst in ein paar Tagen, ob er gutartig oder bösartig ist und wie es dann weitergeht. Jetzt hoffen wir erst mal, dass die OP morgen gut verläuft und er gut zu entfernen ist." Vorerst ziehe sich Dana aus der Öffentlichkeit zurück, um ihrer Tochter ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen.

Dennis und Dana sind seit 2010 verheiratet und haben zusammen insgesamt vier Kinder. Die Diekmeiers traten unter anderem in TV-Formaten wie "We are Family" und einer SWR-Dokumentation namens "Die Diekmeiers" auf. Besonders Dennis wurde durch seine Fußballkarriere lange von vielen Fans gefeiert und hält einen ungewöhnlichen Bundesliga-Rekord: In 203 Erstliga-Spielen erzielte er kein einziges Tor. Doch das Wichtigste für den ehemaligen HSV-Star ist seine Familie, die nun noch enger zusammenrückt, um Delani Kraft zu geben.

Instagram / danadiekmeier Delani Diekmeier im Juni 2023

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern im Juni 2023