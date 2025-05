Metastasen gewachsen: Dennis Diekmeier bangt um Tochter (14)

Dennis Diekmeier (35) und seine Familie stehen erneut vor einem schweren Schicksalsschlag: Bei seiner 14-jährigen Tochter Delani wurden nun Metastasen in beiden Lungenflügeln festgestellt. Ihre Mutter, Dana Diekmeier, teilte die besorgniserregende Entwicklung jetzt auf Instagram mit. Besonders erschütternd: Trotz laufender Chemotherapie haben sich die Metastasen im rechten Lungenflügel weiter ausgebreitet – und auch im zuvor operierten linken zeigen sich erneut Auffälligkeiten. Da die Therapie keine ausreichende Wirkung zeigt, soll sie nun wohl abgebrochen werden. Eine erneute Operation am kommenden Montag soll die betroffenen Stellen im rechten Lungenflügel entfernen.

Vor wenigen Wochen keimte noch Hoffnung auf: Bei der ersten Operation am linken Lungenflügel konnten 19 auffällige Herde erfolgreich entfernt werden, wie RTL berichtet. Doch die Erleichterung war nur von kurzer Dauer – der Krebs zeigt sich aggressiver als gedacht. Nach der nächsten Operation müssen die behandelnden Ärzte über das weitere Vorgehen entscheiden. Auf Instagram gibt sich Dana kämpferisch: "Never give up", schreibt sie in ihrer Story – eine klare Botschaft in einer Zeit, die der ganzen Familie alles abverlangt.

Dennis Diekmeier hatte bereits im Gespräch mit RTL betont, wie sehr ihn die Diagnose seiner Tochter trifft. Die Vorstellung, dass Delani leidet, sei kaum auszuhalten – besonders, weil sie bis vor Kurzem noch ein gesundes, fröhliches und aktives Mädchen war. Der frühere HSV-Profi, der viele Jahre auf dem Platz für Stärke stand, findet nun Halt im Kreis seiner Familie. Trotz aller Rückschläge beeindruckt Delani mit ihrem Mut, ihrer Ausdauer und einem ungebrochenen Willen. Die Diekmeiers stehen in dieser schweren Zeit spürbar eng zusammen – und schöpfen Kraft aus der Liebe und Solidarität, die sie als Familie verbindet.

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, April 2025