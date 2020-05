Schwere Enttäuschung bei Dana und Dennis Diekmeier (30)! Das Paar ist mittlerweile seit fast zehn Jahren verheiratet und hat vier gemeinsamen Kinder. Nach der standesamtlichen Trauung am 27. Mai 2010 wollten die Turteltauben ihr Ehegelübde eigentlich in diesem Jahr erneuern – und zwar an ihrem zehnten Hochzeitstag in wenigen Wochen. Jetzt verriet Dana allerdings: Dieser romantische Traum ist nun geplatzt.

"Wir mussten leider alles absagen", erklärte die Vierfach-Mama im Interview mit Bild – und das, obwohl sie sogar schon ein Brautkleid ausgesucht hatte. Der Grund dafür ist offenbar die aktuelle Gesundheitslage. Aber Dana geht davon aus, dass ihr Mann wegen des Bundesliga-Neustarts bald wieder Fußball spielen werde, was ihre Pläne ohnehin durchkreuzt hätte. "Es ist wirklich traurig, wir hatten uns so auf den Moment gefreut. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", betonte sie.

Den "zweiten Antrag" hatte Dennis seiner Frau 2019 während eines Mallorca-Urlaubs gemacht. "Heute vor neun Jahren haben wir 'Ja' gesagt und heute hast du wieder 'Ja' gesagt, auf meine Frage, ob wir nächstes Jahr unser Ehegelübde erneuern wollen", schrieb er damals zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

