Vanessa nervt ihre Sommerhaus-Kollegen mit Siegesstrategie

"Das Sommerhaus der Normalos" feierte kürzlich Premiere. In dem Ableger der Sendung Das Sommerhaus der Stars kämpfen Paare ohne VIP-Status um 25.000 Euro. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Drama ausbleibt: Bereits nach dem ersten Spiel zieht insbesondere eine Kandidatin den Ärger ihrer Mitstreiter auf sich. Vanessa schafft es gemeinsam mit ihrem Partner Richard als einziges Paar in der Challenge "Stehvermögen", alle Gegenstände im Zielbereich hinzustellen und sich zu küssen. Voller Freude über ihren Sieg möchte sie daraufhin erklären, wie sie es geschafft haben – das ist den restlichen Bewohnern allerdings ein Dorn im Auge. "Jeder denkt sich: 'Boah, halt dein Maul'", wettern beispielsweise Hendrik und Sophie im Einzelinterview, während Marc und Anna-Lucia finden: "Eine Gala-Vorstellung, standesgemäß für Vanessa."

Die 28-Jährige betont stolz, sie habe während des Spiels von Anfang an die richtige Strategie und Logik gehabt. Damit stößt sie vor allem bei Teilnehmerin Lisa-Sophie auf sehr viel Desinteresse. "Was nützt mir das, zu wissen, wie sie das gemacht haben?", schimpft sie, bevor sie deutlich macht: "Vanessa will halt um jeden Preis bekannt werden." Die, ihrer Meinung nach, Überheblichkeit ihrer Mitstreiterin wird den Kandidaten außerdem deutlich, als sie freudestrahlend die Frage stellt, ob sie die Karte, auf der sie und Richard als Siegerpaar genannt werden, behalten dürfe. "Rahm sie dir ein, steck sie dir in den A*sch, was weiß ich, was du damit machen willst", ärgert sich Sophie im Einzelinterview. Vanessa scheint an dem Missmut ihrer Konkurrenz allerdings ein wenig Gefallen zu finden. "Jetzt dürfen wir aber nicht zu überheblich sein", merkt ihr Freund an, bevor sie lachend antwortet: "Nein, wir trauern ganz entspannt um den Nicht-Sieg der anderen."

Vanessa und Richard sind jedoch nicht das einzige Paar, das den "Normalos" bereits in der ersten Folge negativ auffällt. Auch Anna-Lucia und Marc sorgen bereits kurz nach ihrem Einzug für eine angespannte Stimmung: Es ist insbesondere ihr selbstbewusstes Auftreten, das bei ihren Gegenspielern Hendrik und Sophie Abneigung hervorruft – die sie auch nicht verstecken. "Ich glaube, ein schwieriges Paar", betont der Klempner und fügt hinzu: "Marc und Lucia, das ist schon eine andere Welt. [...] Marc habe ich direkt so eingeschätzt: 'Mag ich nicht!'"

Anzeige Anzeige

RTL Die "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Richard und Vanessa

Anzeige Anzeige

RTL Sophie und Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige