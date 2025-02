Nach Einzug: Anna-Lucia und Marc polarisieren im Sommerhaus

Schon kurz nach dem Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos" erregen die Kandidaten Marc und Anna-Lucia Preuße ordentlich Aufsehen bei den anderen Mitbewohnern. Die Stimmung zwischen den Teilnehmern wirkt schnell angespannt, denn besonders ein Paar scheint mit Marc und Anna-Lucias selbstbewusstem Auftreten Schwierigkeiten zu haben: Hendrik und seine Partnerin Sophie betonen von Anfang an ihre Abneigung. "Ich glaube, ein schwieriges Paar", erklärt Hendrik und ergänzt: "Marc und Lucia, das ist schon eine andere Welt. [...] Marc habe ich direkt so eingeschätzt: 'Mag ich nicht!'"

Auch Kandidatin Lisa Sophie Wolff gibt sich kritisch und findet, dass Marc und Anna-Lucia "fake" und künstlich wirken. Besonders Marcs vertrauter Umgang mit Schönheitsbehandlungen stößt bei ihr auf Skepsis. "Marc hat auf jeden Fall Botox in der Stirn – da bewegt sich gar nichts", lästert sie bei einer Unterhaltung vor den Kameras. Spätestens als Lisa vermutet, dass Anna-Lucia ihr Geld mit OnlyFans verdient, schwinden die Sympathien seitens Marc und seiner Partnerin ebenfalls. Der ehemalige Nachhilfelehrer schildert: "Ich glaube, Lisa ist jemand, der gerne polarisieren und auffallen möchte. Die macht das mit Kalkül!"

Schon im Teaser zur ersten Staffel von "Das Sommerhaus der Normalos" wurde deutlich, dass es bei den Nicht-Promis turbulent zugehen könnte. Die ersten Spannungen unter den Bewohnern wurden bereits vor dem Beginn der neuen Show angedeutet. In dem besagten Clip auf Instagram war zu sehen, wie bei den Nominierungen und am altbekannten Gartentisch der eine oder andere hitzige Streit entbrannte. "Ich will raus aus diesem Irrenhaus! Ich will weg von diesen ekelhaften Menschen", ist beispielsweise Kandidatin Vanessa unter Tränen zu hören.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünderer, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos"

