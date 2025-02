Zoë Kravitz ist dankbar für gemeinsame Zeit mit Channing

Zoë Kravitz (36) hat sich erstmals öffentlich zu ihrer Trennung von Channing Tatum (44) geäußert. Das ehemalige Paar hatte sich 2021 am Set von Zoës Regiedebüt "Blink Twice" kennengelernt und war drei Jahre zusammen, bevor es im Oktober 2024 überraschend die Verlobung auflöste. In einem Gespräch mit dem Magazin Elle erklärte die Schauspielerin, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit Channing schätzt: "Ich liebe das, was wir zusammen geschaffen haben, und ich habe immer noch große Zuneigung für ihn." Trotz des Endes ihrer Beziehung zeigte sich Zoë vor allem dankbar für die Erfahrungen, die sie gemeinsam gemacht haben.

"Blink Twice", ein psychologischer Thriller, für den Zoë nicht nur Regie führte, sondern auch das Drehbuch schrieb, markiert gleichzeitig den Beginn und das Ende ihrer Beziehung. Besonders Channings ungewohnte Rolle als Schurke hatte die Zuschauer begeistert. Zoë verriet, dass sie seine Performance auch rückblickend sehr schätzt: "Seine Darstellung berührt mich immer noch, und ich bin froh, dass das alles so passiert ist." Die Trennung selbst verlief Berichten zufolge einvernehmlich, da beide feststellten, dass sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befanden. Trotzdem ist geplant, dass die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, etwa in dem kommenden Film "Alpha Gang".

Privat wie beruflich scheinen Zoë und Channing weiterhin respektvoll miteinander umzugehen, und die Schauspielerin blickt optimistisch in die Zukunft ihres Ex-Partners. "Er hat so viel zu bieten, und ich freue mich, dass die Leute weiterhin neue Seiten an ihm entdecken", erklärte sie voller Anerkennung. Zoë, die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (60), hat sich als vielseitige Künstlerin einen Namen gemacht – sei es mit ihrer Musik, ihren Schauspielrollen oder hinter der Kamera. Auch Channing bleibt mit Projekten wie "Roofman" und "Josephine" gut beschäftigt, während beide weiterhin ihren Platz in der Unterhaltungswelt festigen.

Getty Images Zoë Kravitz, Januar 2025

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der "Blink Twice"-Premiere in Los Angeles im August 2024

