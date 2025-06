Neue Liebe: Channing Tatum träumt schon von Babys mit Inka

Channing Tatum (45) scheint überglücklich in seiner neuen Beziehung mit dem Model Inka Williams (25) zu sein. Das Paar, das erstmals im Frühjahr bei einer Pre-Oscar-Veranstaltung in Los Angeles gesichtet wurde, soll Berichten zufolge bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft schmieden. Ein Insider verriet dem OK-Magazine, dass Channing, der aus einer früheren Beziehung bereits ein Kind hat, sich eine Ehe und weitere Kinder mit der 20 Jahre jüngeren Inka vorstellen könne. "Er sagt, Inka sei die Richtige für eine Ehefrau. Er spricht auch wieder davon, Kinder zu bekommen. Er möchte mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei weitere Kinder", so der Insider.

Einem Bericht zufolge wollte Channing schon während seiner Ehe mit Jenna Dewan (44), die 2018 endete, weitere Kinder. Sein Wunsch blieb nach ihrer Trennung und auch in der Beziehung mit Zoë Kravitz (36) jedoch unerfüllt. Die beiden hatten offenbar unterschiedliche Vorstellungen, was die Familienplanung angeht, weshalb sie im Oktober 2024 ihre Verlobung auflösten. Mit Inka scheint das Thema jedoch wieder aktueller denn je. Wie der Insider weiter verlauten ließ, ist Inka von den Plänen ihres Liebsten nicht abgewandt. "Anscheinend wünscht sich Inka dasselbe und ist sehr offen dafür, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen", sagte der Insider weiter.

Inka, die durch ihre Arbeit als Model und Social-Media-Star internationale Bekanntheit erlangte, hat sich bisher nicht öffentlich zu ihrer Beziehung mit Channing geäußert. Noch im März hatte dieser gegenüber Us Weekly erklärt, dass er "im Moment keine ernsthafte Beziehung" und es mit Inka langsam angehen lassen möchte – ein Plan, der inzwischen offenbar verworfen wurde.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / inkawilliams Collage: Channing Tatum, Inka Williams

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Williams, Model, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum, August 2024