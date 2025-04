Luxus pur: Lenny Kravitz zeigt seine pompöse Pariser Villa

Lenny Kravitz (60) öffnete die Türen zu seinem eindrucksvollen Zuhause in Paris. Für eine Homestory mit Architectural Digest gewährte der weltberühmte Musiker seltene Einblicke in sein prachtvolles Stadtpalais, das er seit über zwei Jahrzehnten bewohnt. In einem begleitenden Video führte Lenny selbst durch die stilvollen Räume – und verriet, dass es Liebe auf den ersten Blick war, als er das Haus damals betrat. Doch das Gebäude ist für ihn weit mehr als ein luxuriöser Rückzugsort: Es ist ein Ort der Erinnerung und eine tiefe Verbeugung vor seiner Familie. Überall finden sich Fotos seiner Vorfahren – und ein besonderer Raum trägt den Namen "Roxy Room", benannt nach seiner Mutter Roxie Roker, die Lenny als "die Liebe seines Lebens" bezeichnet.

Das Esszimmer seines Anwesens spielt für Lenny eine besondere Rolle, denn dort lädt er gerne zu außergewöhnlichen Dinnerpartys ein. "Ich lade gerne interessante Menschen mit verschiedenen Hintergründen ein, um gemeinsam Mahlzeiten zu genießen", erzählte er. Der Multiinstrumentalist genießt das kosmopolitische Leben in der französischen Hauptstadt, obwohl er auch regelmäßig zwischen seinen anderen Anwesen pendelt. Neben dem Pariser Palais besitzt er ein Haus auf den Bahamas und ein weitläufiges Anwesen im brasilianischen Regenwald. Im Interview verriet er, dass er trotz seiner vielen Domizile gelernt habe, sich überall zu Hause zu fühlen. Besonders die Bahamas, wo er oft zur Ruhe kommt, sind für ihn ein Ort der Entspannung und Kraft.

Lenny, der 1964 in New York geboren wurde, wuchs in einem künstlerisch geprägten Elternhaus auf. Seine Mutter war Schauspielerin, sein Vater Fernsehproduzent – eine Basis, die ihn schon früh prägte. Während seiner Karriere avancierte er nicht nur zu einem der erfolgreichsten Musiker seiner Generation, sondern auch zu einer Modeikone. Abseits seiner künstlerischen Erfolge ist er ein Familienmensch: Seine Freundschaft zu seiner Ex-Frau Lisa Bonet (57) hält bis heute, und seine Tochter Zoe Kravitz (36), eine erfolgreiche Schauspielerin, ist ebenfalls ein wichtiger Teil seines Lebens. Trotz seines Jetset-Lebens und der vielen prominenten Orte, die er sein Zuhause nennt, bleibt Lenny bodenständig und seinem Sinn für Spiritualität treu.

Lenny Kravitz, Sänger

Lisa Bonet mit ihrer Tochter Zoe Kravitz auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

