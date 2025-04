Channing Tatums neue Freundin Inka macht ihm Liebeserklärung

Channing Tatum (45) und Inka Williams bandeln seit einigen Monaten miteinander an. Das französisch-österreichische Model äußerte sich bisher aber nicht zu der Beziehung mit dem Filmstar. An seinem Geburtstag machte sie aber eine Ausnahme der Extraklasse! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin am Samstag, dem 26. April, gleich mehrere private Fotos als Collage. Dazu gab es außerdem eine zuckersüße Liebeserklärung: "Ein wundervolles Leben an den schönsten, liebsten, lustigsten, blödesten und wundervollsten Menschen von allen! Danke, dass du mein Leben so wunderschön und spaßig machst, ich liebe dich so sehr."

Auf den Bildern ist ein Polaroid von Channing und Inka zu sehen, auf dem beide frech die Zunge herausstrecken und kuscheln. Ein weiterer Schnappschuss zeigt den Schauspieler, der seine Liebste umarmt und ihr einen Kuss auf die Schläfe gibt. Zudem teilt Inka einige Bilder ihres Partners, der in einem Pool schwimmt, mit Hunden kuschelt oder mit einem Blumenstrauß in der Hand und Gänseblümchen auf dem Kopf auf einer Wiese sitzt.

Die Beziehung der beiden hatte sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt öffentlich abgezeichnet. Nachdem Channing Anfang des Jahres erstmals an der Seite von Inka bei einer Pre-Oscar-Party gesehen wurde, folgten regelmäßige Auftritte in der Öffentlichkeit. Laut People soll der Schauspieler nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Zoë Kravitz (36) seit Oktober 2024 wieder auf Wolke Sieben schweben – Inka mache ihn "sehr glücklich."

Instagram / inkawilliams Inka Williams, Model

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

