So denkt Channing Tatum über seine peinlichste Nacktszene

Schauspieler Channing Tatum (45) bringt in seinem neuen Film "Roofman" nicht nur emotionale Tiefe, sondern auch eine ordentliche Portion Mut auf die Leinwand. In einer Szene, die bereits im ersten Trailer angedeutet wird, zeigt sich der einstige Magic Mike-Star vollständig nackt und mitten in einer Actionsequenz. Der Film von Derek Cianfrance erzählt die wahre Geschichte von Jeffrey Manchester, einem verurteilten Verbrecher, der nach einem Gefängnisausbruch in einem Toys "R" Us Unterschlupf fand. Tatum selbst gab in einem Interview mit Entertainment Weekly zu, dass diese Aufnahmen eine Herausforderung für ihn waren: "Die Actionsequenzen splitterfasernackt zu drehen, das war komisch für mich."

Im Film steht vor allem die Zeit im Jahr 2004 im Fokus, in der Manchester unter dem falschen Namen John Zorn in North Carolina lebte. Ihm gelingt es, sein geheimes Versteck in den Wänden eines Spielzeuggeschäfts zu nutzen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch als er Leigh Wainscott, gespielt von Kirsten Dunst (43), trifft und sich verliebt, wird seine Tarnung auf die Probe gestellt. Trotz seiner Bereitschaft, ein neues Kapitel aufzuschlagen, holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Tatum äußerte in Bezug auf die Darstellung des komplexen Charakters seine Hoffnung: "Ich hoffe wirklich, dass Jeff den Film mag. Er hat in seinem Leben Fehler gemacht, aber er ist eine faszinierende und doch tragische Figur."

Privat hat sich Channing Tatum in den letzten Jahren ganz der Balance zwischen Karriere und Privatleben gewidmet. Bekannt wurde er durch Filme wie "Step Up" und die erfolgreichen "Magic Mike"-Reihen, zeigte jedoch wiederholt, dass er auch in ernsteren Projekten brillieren kann. Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist Tatum Vater einer Tochter, die ihm sehr am Herzen liegt. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig es ihm ist, trotz seines vollen Terminkalenders Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Sein Humor und seine Offenheit, auch über ungewöhnliche Momente am Set wie während der Dreharbeiten zu "Roofman", machen ihn bei Kolleginnen und Kollegen besonders beliebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum, März 2025