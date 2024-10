Ist das etwa der Grund für Channing Tatum und Zoës Trennung?

Zwischen Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) soll alles aus und vorbei sein. Ein Insider will nun wissen, was die Gründe für das plötzliche Beziehungsende sein sollen. Noch vor wenigen Wochen schwärmten die beiden Schauspieler auf der Presstour zum Film "Blink Twice" voneinander. Nachdem die Promotion des Streifens abgeschlossen war, sollen der Magic Mike-Star und die Tochter von Lenny Kravitz (60) gemerkt haben, dass es zwischen ihnen einfach nicht passt, wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly offenbart. "Als das Filmprojekt zu Ende war, stellten sie fest, dass sie unterschiedliche Vorstellungen hatten", erklärt die Quelle. Zudem soll sich die Dynamik des einstigen Paares in der vergangenen Zeit geändert haben, was auch zur Trennung beigetragen haben soll.

Ende Mai dieses Jahres bestätigte Zoës Papa Lenny noch, dass seine Tochter und Channing den Schritt vor den Altar wagen wollen – oder besser gesagt wollten. "Die Hochzeitsplanung stand an, aber keiner der beiden hatte es auf einmal eilig, den Bund der Ehe einzugehen", verrät der Tippgeber weiter. Durch die lockere Herangehensweise der Hochzeitsplanung sollen Zoë und Channing "eine Menge Druck" verspürt haben und "die Dinge noch einmal überdacht" haben.

Zoë und Channing lernten sich vor rund vier Jahren während der Dreharbeiten zum Film "Pussy Island" kennen. Über eine mögliche Romanze der beiden wurde erstmals 2021 spekuliert – und das zu Recht! Immerhin führten die Regisseurin und der Ex von Jenna Dewan (43) anschließend eine rund drei Jahre lange Beziehung. Auch wenn sich Zoë und Channing wirklich getrennt haben, verbindet sie weiterhin die Leidenschaft zum Film. Aktuell arbeiten die beiden sogar noch an einem gemeinsamen Projekt namens "Alpha Gang".

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

