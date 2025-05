Koch verrät Trick: So verliert Channing Tatum sein Gewicht

Channing Tatum (45) sorgt derzeit nicht nur mit seiner neuen Beziehung für Schlagzeilen, sondern beeindruckt auch mit einem bemerkenswerten Gewichtsverlust von über 13 Kilo. Hinter seiner durchtrainierten Figur steckt ein ausgeklügeltes Ernährungskonzept, wie seine persönliche Köchin Aline Fiuza exklusiv gegenüber People Magazine verriet. Die Brasilianerin arbeitet bereits seit vier Jahren eng mit dem Schauspieler zusammen und passt seine Ernährung gezielt an die Anforderungen seiner jeweiligen Filmrollen an. Besonders bemerkenswert: Obwohl Channing kein großer Fan von Gemüse ist, gelingt es seiner Köchin immer wieder, gesunde Zutaten geschickt in seinen Mahlzeiten zu verstecken – mit sichtbarem Erfolg.

Damit sich Channings Körper optimal an die Anforderungen verschiedener Filmrollen anpassen lässt, wird seine Ernährung kontinuierlich angepasst. Mal muss er zunehmen, dann wieder in kurzer Zeit Fett abbauen und Muskeln definieren. Sein Team setzt dabei auf regelmäßige Körperfettmessungen und ein durchdachtes Konzept, das mit einer Fastenphase beginnt: Zunächst trinkt der Hollywoodstar rund 24 Stunden lang nur Wasser und Knochenbrühe. Danach folgen einige Tage Intervallfasten, bevor der Übergang zu drei ausgewogenen Mahlzeiten pro Tag erfolgt. Besonders gerne greift Köchin Aline dabei zu Gerichten mit Blumenkohlreis – ideal, um unauffällig weiteres Gemüse unterzumischen. Dennoch ist Channing nicht immer begeistert und sortiert gelegentlich bestimmte Zutaten wie ein Kind aus dem Essen aus.

Auch abseits seines Fitness-Programms steht Channing Tatum derzeit im Fokus der Öffentlichkeit: Erst kürzlich sorgten Paparazzi-Aufnahmen für Aufsehen, auf denen der Schauspieler gemeinsam mit dem australischen Model Inka Williams (25) zu sehen ist. Noch vor wenigen Monaten galt Channing nach der Trennung von Zoë Kravitz (36) offiziell als Single. Nach drei gemeinsamen Jahren hatten sich die beiden im Guten getrennt und betont, freundschaftlich verbunden zu bleiben. Umso beeindruckter zeigen sich Fans nun davon, wie konsequent der Hollywoodstar trotz privater Umbrüche an seiner körperlichen Verwandlung gearbeitet hat.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Channing Tatum und Inka Williams

