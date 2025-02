Wird Herzogin Meghan etwa auch bei den Oscars 2025 sein?

Hollywood wartet gespannt auf die Oscars 2025. Ein Name sorgt für besonders viel Gesprächsstoff: Herzogin Meghan (43). Die frühere Schauspielerin, die seit ihrem Umzug nach Montecito, Kalifornien, eine enge Beziehung zur Entertainment-Welt pflegt, war bisher nicht zur glamourösen Verleihung eingeladen worden. Doch das könnte sich nun ändern. Mit ihrem Netflix-Format "With Love, Meghan", das nur zwei Tage nach der Verleihung erscheint und prominente Gäste, darunter auch Mindy Kaling (45), zeigt, erfüllt Meghan alle Voraussetzungen für einen großen Auftritt auf dem roten Teppich. PR-Expertin Rebecca May sieht darin eine Gelegenheit, mit den Hollywood-Größen ins Gespräch zu kommen – vor allem, wenn sie alleine erscheint. "Es ist ein karrierefördernder Schachzug, da es ihren individuellen und unabhängigen Wunsch signalisieren würde, einen Karriereweg in Hollywood einzuschlagen", versichert sie gegenüber FEMAIL.

Allerdings könnte Prinz Harry (40) den Wunsch hegen, seine Frau bei einem solchen Event zu unterstützen. Sollten sie als Duo bei der Preisverleihung auftauchen, könnte aber auch das positiv aufgenommen werden. "Ein gemeinsamer Besuch könnte ein Zeichen für ihre Einigkeit und Zusammenarbeit in persönlichen und potenziell zukünftigen beruflichen Partnerschaften sein", meint Rebecca, fügt allerdings auch hinzu, dass die Chance bestehe, dass sie dadurch nur noch mehr Kritik einstecken müssen. "In Anbetracht der jüngsten Kontroversen und des öffentlichen Interesses könnte dies jedoch noch mehr negatives Medienecho hervorrufen und von dem Abend oder den Gewinnern ablenken."

Ob die Lifestyle-Show der Herzogin genügt, um ihr eine Einladung zu den Oscars einzuheimsen, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass ihre Show schon vor Ausstrahlung für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Im Vordergrund der Sendung stehen Meghan und ihre prominenten Freunde – doch es sollen auch einige intime Szenen aus dem Alltag der Herzogin und ihrer Familie zu sehen sein. "Niemand weiß, wer sie wirklich ist. Die Welt hat ein Image für sie erschaffen", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Page Six und fügte hinzu, dass sie das mit der Show ändern möchte. Das Netflix-Special gebe ihr die Chance, sich so zu präsentieren, wie sie wirklich sei.

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

