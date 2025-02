Herzogin Meghans neue Serie soll ihr "wahres Ich" zeigen

Wer ist Herzogin Meghan (43) wirklich? Diese Frage bewegt derzeit viele Fans, die gespannt auf ihre neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" warten. In der Show, die am 4. März startet, soll die Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry (40) ersten Berichten zufolge eine ganz neue Seite von sich zeigen. "Niemand weiß, wer sie wirklich ist", verriet ein Insider, der die Serie bereits gesehen hat, in einem Interview mit Page Six. Beim Gärtnern, Kochen und sogar Imkern habe sich die US-Amerikanerin erfrischend authentisch präsentiert. Neben Meghan wird auch Harry kurz in der Serie zu sehen sein.

Im Rahmen der Serie launcht Meghan auch ihre neue Lifestyle-Marke "As Ever", die Produkte wie Marmeladen und andere Kreationen anbieten wird. Eine frühere Version ihrer Marke, "American Riviera Orchard", scheiterte aufgrund von Markenrechtsproblemen. Doch auch der neue Name sorgt laut Page Six bereits für Konflikte: Eine kleine Gemeinde in Spanien wirft ihr vor, deren Wappen verwendet zu haben, während ein New Yorker Familienunternehmen auf sich aufmerksam machte, das seit Jahren erfolgreich unter dem Namen "As Ever" arbeitet. Meghan scheint sich davon jedoch nicht beirren zu lassen. Einigen Quellen zufolge sei auch Ehemann Harry bei all dem ein starker Unterstützer.

Privat scheint es Meghan und Harry in Kalifornien gutzugehen, nachdem sie sich von ihren royalen Verpflichtungen gelöst haben. Ihr neues Zuhause in Montecito, nahe dem Drehort der Serie, bietet ihnen und ihren zwei Kindern, Archie (5) und Lilibet (3), eine friedliche Basis. Für die Show soll sich Meghan leidenschaftlich engagiert haben, sodass sich eine besonders persönliche Note durch das gesamte Projekt ziehe. "Meghan ist wieder in ihrem Element", zitiert Page Six einen ihrer engen Freunde, "Das ist ihr Weg, sich neu zu zeigen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie in Windsor

