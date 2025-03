Süß: Prinz William und Kate zeigen öffentliche Zärtlichkeit

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben bei einem Besuch in Wales unerwartet ihre romantische Seite ihrer Beziehung gezeigt. In einem Video, das auf den sozialen Netzwerken geteilt wurde, sind die Royals Hand in Hand zu sehen, wie sie durch einen Bahnhof in Pontypridd schlendern. Kate lehnte sich dabei liebevoll an ihren Mann, mit dem sie seit 14 Jahren verheiratet ist. Fans reagierten begeistert auf diesen seltenen Einblick in die Beziehung des Paares. "Awww, sie halten Händchen", kommentierte ein Fan, während ein anderer schrieb: "Ich werde mir dieses Video immer wieder anschauen. Gott segne euch beide!" Anlass des Besuchs war eine gemeinsame royalen Verpflichtung in der Stadt.

Während ihres Besuchs trafen die beiden Freiwillige im Meadow Street Community Garden, die eigenes Obst anbauen und Marmelade herstellen. Kate zeigte sich begeistert und versprach, sie würde ihr persönliches Marmeladenrezept teilen. Außerdem erzählte sie von ihrer Familie in Norfolk und verriet, dass ihre Kinder kürzlich an einer Foraging-Tour teilgenommen hätten. Besonders beeindruckt seien sie von einem riesigen Bovist gewesen, einem Pilz, den die Familie in der Natur gefunden hatte. Nach der Anreise per Zug nahmen sie zudem an einem Backwettbewerb für traditionelle walisische Kuchen im Pontypridd Market teil, der seit 1805 ein zentraler Treffpunkt der Gemeinde ist.

Es war das erste öffentliche Engagement des Paares seit den Winterferien und zugleich ein Beweis für die anhaltende Harmonie in ihrer Ehe. Prinzessin Kate trug bei der Ankunft einen eleganten roten Mantel von Alexander McQueen, bevor sie das Outfit später in eine Tweed-Jacke von Katherine Hooker und einen karierten Rock wechselte – eine Kombination, die sie zuletzt 2007 getragen hatte. Diese kleinen modischen Details entgehen den Fans nicht, da Kate mittlerweile als eine der stilsichersten Royals gilt. Ihre familiäre und sympathische Ausstrahlung macht sie zusammen mit William zum beliebten modernen Gesicht des britischen Königshauses.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Getty Images Prinzessin Kate im HMP Styal, Februar 2025

