So mutig lud Sophia Bush Freundin Ashlyn zum ersten Date ein

Nach ihrer Scheidung von dem Unternehmer Grant Hughes (42) feierte Sophia Bush (42) ihr Coming-out. Seit April geht sie glücklich mit der Fußballspielerin Ashlyn Harris (38) durchs Leben. In ihrem Podcast "Work in Progress plaudert die One Tree Hill-Bekanntheit nun aus, wie es zu dem ersten Date zwischen den langjährigen Freunden gekommen ist. Nach Ashlyns Trennung von ihrer Ex-Frau Ali Krieger haben gemeinsame Freunde offenbar versucht, sie mit jemand Neuem zu verkuppeln. Da witterte Sophia ihre Chance: "Ich sagte: 'Wenn sie bereit ist, wieder zu daten, dann geht sie mit mir auf ein Date.'"

Von dem offensiven Date-Angebot seien alle Freunde inklusive Ashlyn selbst komplett überrascht gewesen. "Die Leute fragten: 'Moment, was?' Und sogar sie [Ashlyn] sagte zu mir, 'Warte mal. Ich dachte immer, du wärst hetero?!'" Auf diese Frage hatte Sophia offenbar die perfekte Antwort parat. "Ich sagte: 'Und ich dachte immer, du wärst glücklich. Aber wir sind beide single. Was machen wir da?'", erinnert sich die Schauspielerin an ihren ersten Flirt mit ihrer Liebsten.

Ihr erstes Date habe sich für beide noch etwas ungewohnt angefühlt. Da sie viele Jahre zuvor nur befreundet waren, habe keiner von beiden mit einer möglichen Romanze gerechnet. Während ihres ersten Treffens hätten sie deshalb viel "gekichert". Heute gehen sie überglücklich durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen machte Ashlyn der Schauspielerin eine süße Liebeserklärung. Zu Sophias 42. Geburtstag schrieb die Fußballerin auf Instagram romantische Zeilen: "Du bist ein solches Geschenk für diese Welt. Dich strahlen und glücklich zu sehen, erfüllt uns alle. Ich liebe dein Herz, Soph... Ich liebe alles an dir. Alles Gute zum Geburtstag, Baby."

Getty Images Fußballspielerin Ashlyn Harris und Schauspielerin Sophia Bush

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im April 2024

