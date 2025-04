Sandra Oh erinnert sich an ihr Ende bei "Grey's Anatomy"

Es sind mittlerweile zwei Jahrzehnte vergangen, seit Sandra Oh (53) mit ihrer ikonischen Rolle als Dr. Christina Yang in der ersten Folge von Grey's Anatomy zu sehen war. Die Schauspielerin, die in der beliebten Serie als ehrgeizige und resolute Chirurgin brillierte, blickt nun auf diese Zeit zurück. Im Gespräch mit Entertainment Weekly erzählt sie von ihrer Entscheidung, 2014 nach zehn Staffeln aufzuhören. "Ich wusste aus dem Bauch heraus, dass ich alles getan hatte, was ich konnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich meine Aufgabe erfüllt hatte", berichtet die Kanadierin. Diesen Entschluss habe sie bereits während der Dreharbeiten zur achten Staffel gefasst und Shonda Rhimes (55) mitgeteilt: "Ich bin so dankbar, dass sie zu diesem Zeitpunkt in unserer Beziehung genug Vertrauen und Respekt in mich hatte, um zu sagen: 'Das ist deine Entscheidung.'"

Besonders emotional war Sandras allerletzte Szene mit Ellen Pompeo (55), die die Hauptrolle der Dr. Meredith Grey spielt. "In ihrem letzten Moment tanzen sie gemeinsam und das war für mich eine tiefgründige, rituelle Art, den Abschied darzustellen", verrät die Serienbekanntheit dem Magazin. Über diese Szene ist die 53-Jährige bis heute sehr glücklich: "Es war wirklich ein wunderschöner Abschluss."

Auch für Ellen war Sandras Ende bei "Grey's Anatomy" hochemotional. Im Podcast "Call Her Daddy" offenbarte die 55-Jährige: "Es fühlte sich an, als würde die Hälfte der Show einfach gehen." Der Hollywoodstar bangte damals auch um seinen eigenen Job. "Ich dachte wirklich, dass die Serie nach ihrem Ausstieg endet", gab die Blondine zu.

Collection Christophel / ActionPress Sandra Oh als Dr. Cristina Yang in "Grey's Anatomy"

Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", 2014

