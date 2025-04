Piper Perabo wird bald wieder in "Grey's Anatomy" erscheinen

Piper Perabo, bekannt aus der Serie "Yellowstone" und dem Kultfilm "Coyote Ugly", wird im Mai in der Erfolgsserie Grey's Anatomy zu sehen sein. Wie ABC bestätigte, übernimmt die Schauspielerin eine wiederkehrende Rolle in der 21. Staffel. Sie spielt Jenna Gatlin, eine Mutter, die für ihre neun Jahre alte Tochter Dylan alles tun würde. Dylan befindet sich im Grey Sloan Memorial Hospital, da sie als Kandidatin für eine riskante Gehirnoperation in Betracht gezogen wird. Pipers Auftritte sind für den 1., 8. und 15. Mai geplant – letzterer zugleich das Finale der aktuellen Staffel.

In ihrer Rolle als Jenna steht vor allem die Beziehung zu ihrer Tochter im Fokus, während Dr. Amelia Shepherd, gespielt von Caterina Scorsone (43), den komplexen Eingriff übernehmen wird. Die Episoden schneiden darüber hinaus weitere Geschichten an, darunter die Hochzeitsvorbereitungen von Jo und Link und ein unerwartetes medizinisches Notfallereignis im Staffelfinale. Fans der langlebigen Ärzteserie können sich somit nicht nur auf emotionale Szenen, sondern auch auf spannende Wendungen freuen, in denen Piper ihre schauspielerische Bandbreite zeigen kann.

Piper ist seit den späten 90ern ein fester Bestandteil der Film- und Serienlandschaft. Ihren Durchbruch feierte sie 2000 als Violet im Film "Coyote Ugly". Weitere bekannte Auftritte hatte sie in Blockbustern wie "The Prestige", "Looper" und "Cheaper by the Dozen". Im Fernsehen überzeugte sie über mehrere Staffeln hinweg in der Serie "Covert Affairs", wofür sie 2011 eine Golden Globe-Nominierung erhielt. Zuletzt war sie in Serien wie "Yellowstone" und "Billions" zu sehen. In "Grey's Anatomy" reiht sie sich nun in die Riege prominenter Gaststars ein, die im Laufe der Jahre das Krankenhausdrama mitgestaltet haben.

Rex Features / ActionPress Piper Perabo in "Coyote Ugly"

Getty Images Piper Perabo posiert 2023 bei der Billboard Women In Music-Veranstaltung in Inglewood

