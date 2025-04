Sandra Oh deutet mögliche Rückkehr zu "Grey's Anatomy" an

Sandra Oh (53) war zehn Staffeln lang ein fester Bestandteil von Grey's Anatomy. 2014 mussten Fans jedoch Abschied von Dr. Cristina Yang nehmen, denn die Schauspielerin kehrte der TV-Show den Rücken. Eine Rückkehr des beliebten Charakters hatte sie bisher immer ausgeschlossen – in einem Interview mit Entertainment Weekly deutet sie nun allerdings an, dass sich daran etwas geändert haben könnte. "Ich weiß es einfach nicht", offenbart die Golden Globe-Gewinnerin und fügt hinzu: "Ich kann gar nicht genug betonen, wie bewusst ich versucht habe, den Abschied zu verarbeiten. Ich habe nicht das Bedürfnis, die Rolle noch einmal zu spielen, aber ich verstehe auch die Liebe des Publikums zu dieser Figur sehr gut, denn ich habe sie in den vergangenen zehn Jahren gesehen. Das ist der Part, der mich nachdenklich macht."

Der Abschied von der Serie war für den "Killing Eve"-Star eine bewusste Entscheidung, die er gemeinsam mit den Autoren plante. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich meine Aufgabe erfüllt hatte. Es war mir auch sehr bewusst, dass nicht viele Schauspieler die Möglichkeit haben, so etwas zu tun: eine komplette Figur zu erschaffen, ihr Leben wirklich zu durchleben und dann die Entscheidung zu treffen, einen Schlussstrich zu ziehen", erklärt Sandra. Sie habe zudem das Gefühl, dass ihr Ausstieg "wunderbar vorbereitet" gewesen sei – so sei es nicht nur ihr, sondern auch dem Publikum möglich gewesen, sich in Ruhe von "dieser Figur zu verabschieden und ihr alles Gute zu wünschen." Komplett aus der Welt war Cristina Yang aber nicht: Sie wurde beispielsweise immer wieder durch Textnachrichten in die Handlung eingebunden.

Neben den Zuschauern musste auch der Rest des Casts Abschied von Sandra nehmen. Wie ihre ehemalige Serienkollegin Ellen Pompeo (55) kürzlich im "Call Her Daddy"-Podcast verriet, sei ihr das alles andere als leichtgefallen. "Sie war ein großer Verlust", betonte die Schauspielerin gegenüber Host Alex Cooper (30) und ergänzte: "Sie ist so unglaublich talentiert und ich dachte wirklich, dass die Serie nach ihrem Ausstieg endet." Der Exit der 53-Jährigen sei hochemotional gewesen – und es habe sich angefühlt, "als würde die Hälfte der Show einfach gehen."

Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", 2014

ABC/AdMedia/Sipa Press/0602272055 Sandra Oh und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

