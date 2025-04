Ein "Grey's Anatomy"-Aus macht für Ellen Pompeo keinen Sinn

Ellen Pompeo (55) hat sich erneut dazu geäußert, warum sie der beliebten Serie Grey's Anatomy trotz ihres reduzierten Engagements nicht vollständig den Rücken gekehrt hat. In einem Gespräch mit der spanischen Zeitung El País erklärte die Schauspielerin, dass ein vollständiger Abschied "emotional und finanziell keinen Sinn" ergeben würde. Mit ihrer Rolle als Meredith Grey prägte Ellen, die sich nun auch einem neuen Projekt zuwendet, die ABC-Medizindramaserie über fast zwei Jahrzehnte hinweg. "Die Serie wurde allein 2024 über eine Milliarde Mal gestreamt", führte sie aus. Und weiter: "Die Firmen, die die Serie besitzen, verdienen viel Geld mit unseren Bildern und Stimmen. Wenn ich komplett aufhöre, profitieren alle von meiner 20-jährigen Arbeit, und ich würde nicht daran verdienen." Pompeo betonte zudem die emotionale Bedeutung der Serie für ihre Fans und wolle deshalb dem Format weiterhin verbunden bleiben.

Seit der 19. Staffel hat Ellen, die sich jahrelang an der Seite von Sandra Oh (53) als ikonische Dr. Christina Yang in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, ihre Rolle zwar stark zurückgefahren und ist nur noch in wenigen Episoden zu sehen. Doch sie bleibt für das Grey Sloan Memorial Hospital eine wichtige Konstante. Ihre Beweggründe riefen nach der Veröffentlichung ihrer Aussagen gemischte Reaktionen hervor. Während Mediennutzer die Offenheit der Schauspielerin lobten, kritisierten andere ihre Haltung als selbstbezogen. Ein Fan bemerkte in den sozialen Medien: "Es ist seltsam, so zu sprechen, als ob die Serie nur von ihr abhängt. 'Grey's Anatomy' war immer ein Ensemble-Projekt." Dabei hat sich Ellen nach eigenen Angaben ihre starke Verhandlungsposition über Jahre hinweg erarbeitet. Bereits 2017 wurde publik, dass sie mit 20 Millionen Dollar pro Jahr eine der bestbezahlten Fernsehschauspielerinnen ist.

Privat schätzt Ellen Pompeo Beständigkeit ebenso wie im Beruf. Mit ihrem Ehemann Chris Ivery, mit dem sie seit 2007 verheiratet ist, hat sie drei Kinder. Die Schauspielerin erzählt regelmäßig in Interviews, wie wichtig ihr ihre Familie und ein stabiler Rückzugsort seien, um die Herausforderungen des Showgeschäfts zu meistern. Ihr Engagement bei "Grey's Anatomy" sei für sie nicht nur ein Job gewesen, sondern habe ihr auch geholfen, "als Mutter und berufstätige Frau immer besser zu werden", wie sie einst gegenüber dem Magazin People erklärte. In ihrer Freizeit widmet Ellen sich gerne kulinarischen Genüssen und Hausrenovierungen, wobei sie für ihre Liebe zum Design bekannt ist, die sich auch in ihrem Zuhause widerspiegelt.

ABC/AdMedia/Sipa Press/0602272055 Sandra Oh und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo, Stella Luna Pompeo Ivery und Chris Ivery

