So glamourös glänzten die Stars bei den BRIT Awards 2025

Die BRIT Awards 2025 haben vergangenen Abend die O2 Arena in London in einen glamourösen Hotspot verwandelt. Promis aus Musik, Film und Fernsehen strömten herbei, um die besten Künstler der britischen Musikszene zu feiern. Gastgeber des Abends war erneut der Comedian Jack Whitehall (36), der bereits zum fünften Mal durch die Veranstaltung führte. Auf dem roten Teppich sorgten Stars wie Paloma Faith (43), Whitney Adebayo und Maura Higgins für Furore mit atemberaubenden Outfits. Während die Sängerin in einem pompösen schwarzen Kleid aus Leder und Rüschen und mit einem großen schwarzen Hut auf dem Kopf brillierte, setzte Internetstar Whitney auf einen lilafarbenen Look, der durch seine schleierhafte Leichtigkeit überzeugte. Maura gab ihr Modebewusstsein in einem hautengen transparenten Kleid mit floralen Stickereien zum Besten.

Den wohl auffälligsten Look des Abends trug aber Teddy Swims: Der "Lose Control"-Interpret präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem schwarzen Anzug, der von oben bis unten mit unzähligen Kuscheltieren besetzt war. Ebenso süß wie Teddy erschien auch Sabrina Carpenter (25) bei den diesjährigen BRIT Awards. Die "Please Please Please"-Interpretin glänzte in Rosa. Noch auffälliger war jedoch das glamouröse Kleid von Nella Rose: Die Social-Media-Berühmtheit posierte in einem pompösen Hingucker in Knallrot, der mit seinem federartigen Design alle Blicke auf sich zog.

Hauptaugenmerk lag in diesem Jahr aber auf Charli XCX (32), die mit fünf Nominierungen als Top-Favoritin galt. Die "360"-Interpretin schmiss sich anlässlich des großen Abends in Schale und glänzte in einem Gothic-Look, bestehend aus einem eng anliegenden, hochgeschlossenen, dunklen, transparenten Kleid und einem schwarzen Schleier im Haar. Sie ist die große Gewinnerin der diesjährigen BRIT Awards: Charli wurde ganze fünfmal ausgezeichnet – darunter als beste Künstlerin und für das Album des Jahres.

