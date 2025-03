Sabrina Carpenter erscheint ganz in Rosa bei den BRIT Awards

Sabrina Carpenter (25) sorgte am Samstagabend für staunende Blicke auf dem roten Teppich der BRIT Awards in der Londoner O2 Arena. Die Sängerin erschien in einer atemberaubenden pinkfarbenen Robe aus Alexander McQueens Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025, die durch Rüschen, Pailletten-Details und einen fließenden kurzen Schleier bestach. Dazu kombinierte sie einen funkelnden Diamant-Choker und mehrere passende Ringe. Mit ihrem Markenzeichen – voluminösen blonden Locken und einem Make-up in zarten Rosatönen – setzte Sabrina auf ihren charakteristischen "Dollcore"-Stil. Neben ihrem beeindruckenden Auftritt auf dem Teppich eröffnete die Sängerin auch die glamouröse Veranstaltung mit einer Performance.

Bei den BRIT Awards hatte die 25-Jährige doppelten Grund zur Freude: Sie gewann den Global Success Award und wurde als erste internationale Künstlerin überhaupt mit dieser Auszeichnung geehrt, die bisher nur britischen Künstlern vorbehalten war. Diese prestigeträchtige Ehrung feiert ihren unglaublichen weltweiten Erfolg, darunter 21 Wochen an der Spitze der britischen Charts im Jahr 2024, ein historischer Rekord. Zudem schaffte sie es als erste weibliche Künstlerin überhaupt, die Top drei der britischen Single-Charts gleichzeitig zu besetzen. Sabrina war außerdem für "International Artist of the Year" und "International Song of the Year" für ihren Hit "Espresso" nominiert – beide Kategorien waren heiß umkämpft.

Die ehemalige "Girl Meets World"-Darstellerin hat sich längst als feste Größe in der Popwelt etabliert. Hinter ihrem Glamour verbergen sich jedoch harte Arbeit und Leidenschaft für ihre Kunst. Ihre Maskenbildnerin Carolina Gonzalez beschrieb Sabrinas Look in einem Vogue-Interview als "pastellfarben und feminin, mit einem Hauch Wasserfarbenromantik". Laut ihr lässt sich die Musikerin von Künstlern wie dem Maler Alberto Vargas und seiner romantischen Ästhetik inspirieren. Die diesjährigen BRIT Awards markierten für Sabrina einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere.

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

Getty Images Sabrina Carpenter im Februar 2025

