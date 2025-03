Conan O'Brien scherzt bei den Oscars über Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón war bei den Oscars als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Seit in den vergangenen Wochen problematische Social-Media-Posts der Schauspielerin ans Licht kamen, fieberten nur wenige Fans ihrer Anwesenheit bei der Preisverleihung entgegen. Der Gastgeber Conan O'Brien (61) spielte in seiner Eröffnungsrede auf diesen Skandal an. "Ich habe den Film 'Anora' geliebt, das habe ich wirklich. Ein kleiner Fakt für Sie: 'Anora' benutzt das Wort 'F*ck' 479 Mal. Das sind drei mehr als der Rekord von Karla Sofía Gascóns Pressesprecher", witzelte der Rotschopf. Die Spanierin nahm den Seitenhieb mit Humor und warf ihm einen Luftkuss zu.

Die 52-Jährige schrieb mit ihrer Nominierung Geschichte: Sie war die erste offen transgeschlechtliche Frau, die für einen Oscar nominiert wurde. Doch im Zuge des darauffolgenden Medienrummels kamen alte X-Posts des Hollywoodstars ans Licht. In den inzwischen gelöschten Beiträgen äußerte sich Karla auf eine islamfeindliche Weise und bezeichnete den durch Polizeigewalt verstorbenen George Floyd als einen "drogenabhängigen Stricher".

Karla war für ihre Darbietung in "Emilia Pérez" nominiert, musste sich aber ihrer Schauspielkollegin Mikey Madison geschlagen geben. "Das ist unglaublich. [...] Ich bin in Los Angeles aufgewachsen, aber Hollywood fühlte sich immer so weit weg an, deshalb ist es toll, hier zu sein. [...] Das ist ein wahr gewordener Traum, ich denke, ich werde es erst wirklich begreifen, wenn ich morgen aufwache", freute sich die "Anora"-Darstellerin in ihrer Dankesrede.

Getty Images Karla Sofía Gascón, Schauspielerin

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

