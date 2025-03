Karla Sofía Gascón als erste Transfrau für Oscars nominiert

Karla Sofía Gascón muss nicht länger auf die Preisverleihung warten – sie hat bereits mit ihrer Nominierung bei den Oscars 2025 Geschichte geschrieben. Die spanische Schauspielerin wurde als erste offen transgeschlechtliche Frau in der Geschichte der Academy Awards für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Karla überzeugte mit ihrer Darstellung der Titelrolle im Film "Emilia Pérez", der insgesamt ganze 13 Nominierungen erhielt, darunter für "Beste Kamera", "Bester Schnitt" und "Bester Film". Damit führt der Streifen, wie E! News berichtet, in diesem Jahr das Feld an und könnte dem gesamten Team gleich mehrere der begehrten goldenen Trophäen einbringen.

Die Tradition der renommierten Preisverleihung schien lange Zeit von eher eingeschränkter Diversität geprägt: In der Vergangenheit wurden bei den Oscars ausschließlich Schauspieler für Trans-Rollen nominiert, die sich privat nicht als transgeschlechtlich definieren. Zu diesen Darstellern zählen unter anderem Jared Leto (53), der für "Dallas Buyers Club" eine Transfrau verkörperte und Hilary Swank (50), die für "Boys Don’t Cry" in die Rolle eines Transmannes schlüpfte. So stellt Karlas Nominierung nun für viele einen längst überfälligen Wendepunkt dar, der zugleich ein deutliches Signal an Regisseure, Produzenten und Casting-Entscheider sendet: Diversität kann, darf und sollte auch in der Filmindustrie aktiv gelebt werden, um den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Inklusion tatsächlich voranzutreiben.

Abseits ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere musste Karla sich zuletzt mit harter Kritik auseinandersetzen. Grund dafür waren alte Tweets, die wieder ans Licht gebracht und kontrovers diskutiert wurden, worin sich die Spanierin rassistisch und islamfeindlich geäußert haben soll. Nachdem erste kritische Stimmen dazu laut geworden waren, hatte Karla angekündigt, sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Mit dieser Geste wollte sie der Crew hinter ihrem Film "Emilia Pérez" die Chance geben, ihr Werk zu feiern, ohne von den Folgen ihres Skandals beeinträchtigt zu werden. Insgesamt scheint Karla mit dem Shitstorm aber noch glimpflich davon gekommen zu sein: Zusätzlich zu ihrer Oscar-Nominierung wurde sie kürzlich auch bei den Critics' Choice Awards 2025 ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón und Selena Gomez, "Emilia Pérez"-Darstellerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez und Édgar Ramírez im Oktober 2024

Anzeige Anzeige