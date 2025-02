Karla Sofía Gascón gewinnt trotz Skandal bei Critics' Choice

Karla Sofía Gascón wurde gemeinsam mit ihren Kolleginnen Zoe Saldana (46) und Camille bei den diesjährigen Critics' Choice Awards für den Song "El Mal" aus dem Musical-Film "Emilia Pérez" ausgezeichnet. Das Lied, das in der Kategorie "Beste Filmmusik" gewann, setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, darunter Songs von Miley Cyrus (32) und Selena Gomez (32), wie People berichtet. Zoe, die im Film eine tragende Nebenrolle spielt, nahm die Auszeichnung persönlich entgegen, während Karla der Veranstaltung – wie angekündigt – fernblieb. Grund dafür sind mittlerweile scharf kritisierte Social-Media-Posts der spanischen Schauspielerin, die von vielen als rassistisch und islamfeindlich eingestuft wurden.

Neben der Ehrung für "El Mal" war Karla, die früher als Mann lebte, auch in der Kategorie "Beste Schauspielerin" nominiert, verlor jedoch gegen Demi Moore (62). Auf Instagram hatte die Oscar-nominierte Schauspielerin zuvor angekündigt, sich während der laufenden Kampagne des Films aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen, um den Fokus auf das Werk selbst zu lenken. Regisseur Jacques Audiard (72), der an dem Abend einen Preis von Kung-Fu-Legende Jackie Chan (70) überreicht bekam, zeigte sich in einem Interview mit Deadline enttäuscht von Karlas Verhalten: Er sprach von einer "selbstzerstörerischen Herangehensweise" der 52-Jährigen. Auch Zoe, die zusätzlich den Preis als "Beste Nebendarstellerin" gewann, äußerte sich im Vorfeld betroffen, betonte jedoch, wie viel ihr die Zusammenarbeit trotz allem bedeutet habe.

Auslöser der Kontroverse waren Social-Media-Posts, die die Schauspielerin zwischen 2019 und 2021 auf der Plattform X, die damals noch Twitter hieß, geteilt hatte. In diesen Beiträgen äußerte sie sich negativ und beleidigend über verschiedene gesellschaftliche Gruppen, was zu großer öffentlicher Empörung führte, als die fraglichen Äußerungen vor wenigen Wochen erneut publik wurden. Daraufhin löschte Karla ihren Account und entschuldigte sich, doch scheinen ihre Posts den Erfolg von "Emilia Pérez" weiterhin zu überschatten. Vor dem öffentlichen Aufschrei war Karlas Arbeit an dem Film stets positiv bewertet worden, ebenso wie ihre inzwischen erfolgte Entscheidung, sich in der Öffentlichkeitsarbeit rund um das Projekt zurückzunehmen. Nun beweist diese Debatte ein weiteres Mal, in welchem Spannungsfeld sich Stars wie Karla heutzutage bewegen – zwischen eigenverantwortlichem Social-Media-Marketing und künstlerischem Schaffen in großen Filmproduktionen.

Getty Images Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez und Édgar Ramírez im Oktober 2024

Getty Images Karla Sofía Gascón, Januar 2025

