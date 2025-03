Berufsrisiko? Comedian Nikki Glaser hat Angst vor Festnahme

Nikki Glaser (40), bekannt als Comedian und Moderatorin, gab bei der diesjährigen Verleihung des "Mark Twain Prize" tiefe Einblicke in ihre Gedankenwelt. Auf dem roten Teppich erzählte sie laut Deadline, dass sie mittlerweile zweimal darüber nachdenkt, politische Witze zu machen, insbesondere über Donald Trump (78). "Man hat wirklich Angst davor, dass man Morddrohungen erhält oder – wer weiß – sogar festgenommen wird", erklärte sie. Die 40-Jährige befürchte zudem, dass private Informationen wie ihre Adresse und Co. in den falschen Kreisen die Runde machen könnten. Nikki betonte, dass diese Sorgen keineswegs übertrieben seien, sondern eine reale Angst darstellen. "Ich hoffe immer, dass jeder versteht, dass ich nur Witze mache, sollte es je so weit kommen", fügte sie hinzu.

Der Abend, der eigentlich zu Ehren von Conan O'Brien (61) stattfand, war geprägt von Spannungen rund um die aktuelle politische Lage im Kennedy Center. Nachdem US-Präsident Donald Trump dort die Kontrolle übernommen hatte, viele von Joe Biden (82) eingesetzte Vorstandsmitglieder entlassen und weitreichende Änderungen angekündigt hatte, stand eine Frage im Raum: Wie viele Künstler trauen sich unter den neuen Bedingungen noch, bei solchen Veranstaltungen teilzunehmen? Conan selbst zeigte sich gewohnt gelassen und teilte mit, dass er keine Kontrolle darüber habe, was seine Freunde und Kollegen auf der Bühne sagen werden. "Es ist nicht meine Show", sagte er gegenüber Reportern.

Nikki ist für ihren scharfen Humor bekannt, der oft die Grenzen des politisch Korrekten auslotet. Doch abseits der Bühne beschreibt sie sich als nachdenklich und reflektiert über die möglichen Konsequenzen ihrer Wortwahl. Ihre Karriere begann sie als Stand-up-Comedian und gewann mit ihrer ehrlichen und teils selbstironischen Art viele Fans. In Interviews betont sie oft, wie wichtig ihr Humor für die Verarbeitung persönlicher Erlebnisse sei – doch auch, dass sie in der heutigen gesellschaftlichen und politischen Landschaft immer vorsichtiger agieren müsse. Trotz ihrer wachsenden Bedenken bleibt sie eine der lautesten Stimmen der Comedy-Welt und zeigt, dass Satire selbst in turbulenten Zeiten ihren Platz hat.

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

Getty Images Nikki Glaser bei den iHeartRadio Music Awards 2023

