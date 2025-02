Karla Sofía Gascón zieht sich nach Tweets-Skandal zurück

Jacques Audiards (72) Film "Emilia Pérez" ist in diesem Jahr gleich für ganze 13 Oscars nominiert. Die Freude über diese große Ehre wird derzeit jedoch durch eine Kontroverse um die Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón getrübt. Ende Januar tauchten alte Social-Media-Posts der Spanierin auf, die als rassistisch und islamfeindlich wahrgenommen wurden. Deshalb hat die 52-Jährige nun eine Entscheidung getroffen: Wie sie auf Instagram verkündet, zieht sie sich aus dem Rampenlicht zurück. "Ich habe für den Film, für Jacques und für die unglaubliche Besetzung beschlossen, [...] das Werk für sich sprechen zu lassen, in der Hoffnung, dass mein Schweigen es dem Film ermöglicht, als das gewürdigt zu werden, was er ist: eine schöne Ode an die Liebe und die Unterschiede", schreibt sie.

Karla betont, dass sie ihre Entscheidung zum Rückzug nach dem Interview von Jacques mit Deadline getroffen habe. Darin fand er deutliche Worte zu den Geschehnissen: "Was Karla Sofía gesagt hat, ist unentschuldbar. Es ist schwer, auf unsere Arbeit zurückzublicken und das Vertrauen wiederzufinden", kritisierte er seine Hauptdarstellerin scharf. Der Regisseur gab an, nicht mit Karla gesprochen zu haben und dies auch nicht vorzuhaben. Laut Jacques solle die spanische Schauspielerin Verantwortung für ihre Aktionen übernehmen, statt sich selbst als Opfer zu sehen.

Auch Zoe Saldaña (46), die in "Emilia Pérez" die Nebenrolle spielt und dafür ebenfalls für einen Oscar nominiert ist, bezog bereits Stellung. Im "Circuit"-Podcast von Variety machte die Avatar-Bekanntheit am Mittwoch deutlich, wie sehr sie die Debatte um ihre Filmkollegin mitnehme. "Ich bin traurig. Das ist das Wort, das in meiner Brust lebt, seit alles passiert ist", erklärte die 46-Jährige. Zugleich betonte Zoe, dass sie die Arbeit mit Karla immer sehr genossen habe. Trotzdem räumte die Schauspielerin ein, dass sie nicht beurteilen kann, "was Menschen in ihrer Freizeit mit ihren privaten Handys machen".

Karla Sofía Gascón und Jacques Audiard im November 2024

Zoe Saldaña und Karla Sofía Gascón im November 2024

