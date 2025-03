Conan O'Brien kehrt 2026 als Oscar-Gastgeber zurück

Conan O'Brien (61) wird im kommenden Jahr erneut als Moderator die Bühne der Oscars betreten. Wie die Academy laut Deadline selbst bekannt gab, kehrt der Komiker und Talkshow-Moderator am 15. März 2026 für die 98. Verleihung der Academy Awards ins Dolby Theatre in Hollywood zurück. Conan selbst kommentierte die Entscheidung mit seinem typischen Humor: "Der einzige Grund, warum ich die Oscars nächstes Jahr moderiere, ist, dass ich Adrien Brodys (51) Rede zu Ende hören will." Damit spielte er augenzwinkernd auf Adriens rekordverdächtig lange Dankesrede bei den Oscars 2025 an. Die Entscheidung, Conan zurückzuholen, scheint kein Zufall zu sein, denn seine erste Show brachte der Verleihung eine besonders hohe Einschaltquote: Für 2025 lässt sich auf beeindruckende Zuschauerzahlen von 19,69 Millionen zurückblicken – ein Fünf-Jahres-Hoch.

Zudem sorgte die Veranstaltung mit einem deutlichen Publikumserfolg in den jüngeren Altersgruppen für Furore. Auch das Produktionsteam bleibt der Oscar-Bühne treu: Die Produzenten Raj Kapoor und Katy Mullan übernehmen erneut die Leitung, unterstützt von Conans langjährigen Kollegen Jeff Ross und Mike Sweeney. Letzterer wird wie im letzten Jahr sowohl als Produzent als auch als Autor tätig sein. Die Academy lobte Conan als perfekten Gastgeber, der mit "Humor, Wärme und Respekt" durch eine herausragend inszenierte Show führte: "Conans einzigartiger Stil hat perfekt den Moment erfasst."

Für Conan wird die Rückkehr zur Oscar-Bühne ein weiteres Highlight seiner Karriere sein. "Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, aber die Oscars sind mehr als reine Unterhaltung – sie feiern die Kraft des Kinos", sagte er zuletzt in einem Interview. Der Harvard-Absolvent, der seine Karriere als Drehbuchautor für Formate wie Die Simpsons begann, hat sich in Hollywood als humorvolle und charmante Persönlichkeit etabliert. Neben seiner Arbeit im Fernsehen begeistert er Fans seit Jahren mit seinem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" und anderen Projekten. Seine Rückkehr zu Hollywoods größter Bühne dürfte Fans und Filmbegeisterte gleichermaßen freuen. Privat ist er seit über 20 Jahren mit seiner Frau Liza verheiratet und Vater zweier Kinder, die nur selten öffentlich auftreten.

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

Getty Images Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien bei den Oscars 2025

