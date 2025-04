Nach Kontroverse: Karla Sofía Gascón bekommt Filmrolle

Karla Sofía Gascón startet jetzt, nach hitzigen Diskussionen rund um alte Tweets, beruflich wieder durch. Die 53-jährige Schauspielerin wurde für den psychologischen Thriller "The Life Lift" engagiert – ihr erstes Filmprojekt seit dem Skandal. In dem Streifen übernimmt sie die Rolle einer Psychiaterin, die laut Produktionsbeschreibung "sowohl Gott als auch den Teufel verkörpert". Neben ihr ist Regisseur Vincent Gallo vor der Kamera zu sehen, denn er schlüpft in die Hauptrolle des Gabriel. Schauplatz der düsteren Geschichte ist laut Variety ein Gebäude in New York, in dessen Aufzug mysteriöse Post-its auftauchen, die ihn zu mörderischen Taten anstiften.

Karlas Karriere erlitt Anfang des Jahres einen massiven Rückschlag, als alte Tweets von ihr auf dem früheren Twitter wieder ans Licht kamen. Diese enthielten unter anderem kritische Bemerkungen zu den George Floyd-Protesten und sorgten für erheblichen Unmut in der Öffentlichkeit. Netflix distanzierte sich daraufhin von der Schauspielerin, obwohl diese für ihre Darbietung in "Emilia Perez" als beste Schauspielerin bei den Oscars 2025 nominiert worden war. Karla entschuldigte sich öffentlich für die Posts und betonte, dass sie aus heutiger Sicht nicht mehr zu ihren damaligen Aussagen steht.

Hinsichtlich ihres Privatlebens hält sich Karla eher bedeckt und gewährt nur selten Einblicke in ihr Leben abseits der Leinwand. Die aus Argentinien stammende Schauspielerin begann ihre Karriere in telenovela-artigen Serien, bevor sie sich größeren Filmproduktionen zuwandte. Mit "The Life Lift" könnte für Karla ein neuer Anfang bevorstehen, nachdem ihre Karriere zuletzt ins Stocken geraten war. "Es tut mir zutiefst leid für all jene, denen ich Schmerz zugefügt habe. Mein ganzes Leben lang habe ich für eine bessere Welt gekämpft", schrieb sie laut Just Jared in einer Entschuldigung auf Instagram. Wie Karla mit dieser neuen beruflichen Chance umgehen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Der "Emilia Pérez"-Cast und Regisseur Jacques Audiard

Getty Images Karla Sofía Gascón, Schauspielerin

