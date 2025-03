Heidi Klum und Sofía Vergara kuscheln auf Party der Oscars

Heidi Klum (51) und Sofía Vergara (52) legten bei der berühmten Vanity-Fair-Oscar-Party am Sonntagabend in Los Angeles einen unvergesslichen Auftritt hin. Das Supermodel und die Schauspielerin präsentierten sich in atemberaubenden Kleidern, die ihre Figuren perfekt zur Geltung brachten. Während Heidi in einem weißen Paillettenkleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz glänzte, das durch ein Cape mit Federbesatz ergänzt wurde, trug Sofia ein figurbetontes, mintfarbenes Kleid mit Cut-out-Details. Die beiden America's Got Talent-Jurorinnen tanzten eng umschlungen auf der Tanzfläche, auf der sie ausgelassen feierten, wie ein Video zeigt, das Heidi auf Instagram teilt.

Die Vanity-Fair-Party ist jedes Jahr ein Höhepunkt der Oscars und bekannt für ihre hochkarätigen Gäste sowie ausgelassene Stimmung. Während sich die Stars auf dem roten Teppich und später auf der Tanzfläche präsentierten, fand zeitgleich die Verleihung der begehrten Awards statt. Zwischen den ganzen Preisen war auch das Aufeinandertreffen von Heidi und Sofía interessanter Gesprächsstoff unter den Gästen der Party. Ein Beobachter erwähnte gegenüber Daily Mail, wie sehr die beiden Frauen sich sichtlich amüsierten und eine "wirklich schöne Verbindung" zeigten.

Abseits des Blitzlichtgewitters verbindet Heidi und Sofía eine enge Freundschaft, die bereits seit Jahren anhält. Die beiden Frauen feiern nicht nur gemeinsam ihre Geburtstage, die Modern Family-Bekanntheit unterstützt die Laufstegschönheit auch bei ihrer Show Germany's Next Topmodel. Wie eng die Bindung der beiden ist, plauderte Heidi im Gespräch mit Fox News Digital im Jahr 2023 aus. "Wir reden über Männer. Wir reden über alles, worüber Mädchen reden", betonte sie.

Getty Images Heidi Klum und Sofía Vergara im September 2024

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Heidi Klum, "America's Got Talent"-Jurorinnen

