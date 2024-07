Sofia Vergara feiert ihren 52. Geburtstag mit Heidi Klum!

Am Mittwoch feierte die beliebte Schauspielerin Sofia Vergara (52) ihren 52. Geburtstag. Diesen Anlass nutzte sie, um am Abend glamourös auszugehen. Sie genoss ihr edles Geburtstagsessen in Anwesenheit ihres neuen Freundes Justin Saliman und einiger weiterer besonderer Gäste. Vor Ort war auch ihre America's Got Talent-Kollegin und enge Freundin Heidi Klum (51)! Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Sofia stolz Eindrücke der Feier im romantischen Flair. Auf einem Foto saß sie sichtlich glücklich vor ihrer gelben Geburtstagstorte. Diesen Schnappschuss betitelte sie mit "Danke euch allen für meinen tollen Geburtstag!"

Die für ihren Humor bekannte Beauty entschied sich an ihrem großen Tag für ein figurbetontes, gelbes Kleid, welches ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Ihren Birthday-Look rundete sie mit einem goldenen Armband und einer ideal dazu passenden goldenen Halskette ab. Auf den zahlreichen Fotos und Videos der Feier ist klar ersichtlich, dass sie und ihre Freunde bestens gelaunt und zudem elegant gekleidet den Abend genossen. So bekam Sofia unter anderem von Heidi ein Küsschen auf die Wange, während sich auf anderen Bildern ihr Verehrer liebevoll an seine Angebetete schmiegte.

Nachdem vor ungefähr einem Jahr die Modern Family-Darstellerin und ihr mittlerweile Ex-Mann Joe Manganiello (47) das Ehe-Aus offiziell bekannt gemacht hatten, wurde sie wenige Monate danach an der Seite von Justin gesehen. Seitdem wurden die verliebten Turteltauben immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen in Los Angeles gesichtet. Erst kürzlich erwischten Fotografen die beiden in Beverly Hills, wo sie es sich in einem Sushi-Restaurant gut schmecken ließen.

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara an ihrem 52. Geburtstag

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Justin Saliman

