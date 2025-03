Todesursache von Bob Bryar wird als "ungeklärt" eingestuft

Bob Bryar, der ehemalige Schlagzeuger der Band My Chemical Romance, verstarb im November 2024 in seinem Haus in Tennessee. Seine Leiche wurde am 26. November entdeckt, nachdem er zuletzt am 4. November lebend gesehen wurde. Bisher war die Todesursache nicht bekannt – und das ändert sich vermutlich nicht: Der Gerichtsmediziner fand zwar drei große Kanister mit Lachgas neben seinem stark verwesten Körper sowie Antidepressiva in seiner Wohnung, aufgrund des Zustands des Körpers konnte jedoch keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Daher wird der Fall laut des Fachmanns als "ungeklärt" eingestuft, wie TMZ berichtet.

Bob, der von 2004 bis 2010 Teil der Band war, hatte erheblich zum Erfolg von My Chemical Romance beigetragen. Er ersetzte den ursprünglichen Drummer Matt Pelissier und wirkte an bahnbrechenden Alben wie "Three Cheers for Sweet Revenge" und "The Black Parade" mit. Nach Spannungen innerhalb der Band verließ Bob diese im Jahr 2010. In einem Statement zur Trennung schrieb die Gruppe auf ihrer offiziellen Webseite damals, dass die Entscheidung beiden Seiten schmerzte und nicht leichtfertig getroffen wurde.

Bob hatte in späteren Jahren deutliche private und berufliche Veränderungen durchlebt. Nach seinem Ausstieg bei My Chemical Romance kämpfte der Musiker öffentlich mit psychischen Problemen, wie aus einigen seiner früheren Twitter-Beiträgen (heute X) hervorging. Er zog sich schließlich aus der Musikindustrie zurück und startete eine Laufbahn als Immobilienmakler. Besonders engagierte sich Bob für Tierschutzorganisationen und unterstützte Rettungszentren für Hunde. Bereits 2021 versteigerte er sein letztes Tour-Schlagzeug, um Spenden für ein Tierheim in Tennessee zu sammeln.

Getty Images Die Band My Chemical Romance im August 2009

Getty Images Bob Bryer, Marc Webb und Gerard Way, Mai 2006

