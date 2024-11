Einstiger My-Chemical-Romance-Drummer Bob Bryar (44) ist tot

Bob Bryar, der ehemalige Schlagzeuger der Band My Chemical Romance, ist im Alter von 44 Jahren verstorben. Behörden fanden seine Leiche in seinem Haus in Tennessee, kurz vor Thanksgiving, wie TMZ berichtete. Zuletzt war Bob am 4. November lebend gesehen worden. Es gibt bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, da sowohl seine Waffen als auch seine Musikinstrumente unberührt geblieben waren.

Nachdem die Einsatzkräfte seinen Körper entdeckt hatten, wurde auch das Tierheim eingeschaltet, um sich um Bobs zwei Hunde zu kümmern, die ebenfalls in dem Haus gefunden wurden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar, ein Gerichtsmediziner untersucht nun die Umstände von Bobs plötzlichem Tod. Freunde und ehemalige Bandkollegen zeigen sich schockiert über den Verlust. Bobs Tod hinterlässt eine große Lücke in der Musikszene, und viele Fans drücken in den sozialen Medien ihre Trauer aus. Sie erinnern an die prägenden Jahre, in denen Bob mit My Chemical Romance weltweite Erfolge feierte.

Bob stieß 2004 zu My Chemical Romance, nachdem er die Band auf einer Tour mit The Used kennengelernt hatte. Er ersetzte den ursprünglichen Schlagzeuger Matt Pelissier und spielte auf dem 2006 erschienenen Album "The Black Parade", das als Meilenstein in der Emo-Rock-Szene gilt. Vor der Veröffentlichung des Albums "Danger Days" im Jahr 2010 verließ er die Gruppe, um mit anderen Bands zu arbeiten, und zog sich schließlich aus der Musikindustrie zurück, um eine Karriere in der Immobilienbranche zu verfolgen.

Getty Images Bob Bryar und Gerard Way, einstige Bandkollegen

Getty Images Die Band My Chemical Romance im August 2009

