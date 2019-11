Ein wahrer Halloween-Kracher für alle Rock-Fans! My Chemical Romance sind zurück! Im März 2013 gab die Band von Gerard Way ihre Auflösung bekannt. Nach zwölf gemeinsamen Jahren auf der Bühne und vier Studioalben verabschiedete sich das Quintett aus dem Business. Jetzt sorgt allerdings ein simpler Social-Media-Post für große Aufregung: My Chemical Romance werden noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern!

In dem Instagram-Beitrag, der am Halloween-Abend die freudige Botschaft verkündete, brauchen die Musiker nicht viele Worte: "Rückkehr. Freitag, 20. Dezember 2019. Shrine Expo Hall, Los Angeles" ist auf dem Bild zu lesen. Damit ist klar: Die Band tritt kurz vor Weihnachten wieder zusammen auf! Für die fünf US-Amerikaner wird es das erste gemeinsame Konzert seit 2012 sein. Weitere Gigs, womöglich auch in Deutschland, sind aktuell noch nicht angesagt. Ebenso wenig ist bekannt, ob My Chemical Romance zum Comeback ein neues Album mitliefern.

Sänger Gerard hatte zwar 2013 noch gesagt, dass die Fans eine Reunion nicht komplett ausschließen sollten, schien aber 2017 nicht mehr ganz so überzeugt davon. "Teilweise vermisse ich es nicht wirklich. Es wurde alles so riesig und unüberschaubar, nahm mich mental und persönlich mit. Was mich gerade am glücklichsten macht, sind die sehr starken Verbindungen aller zueinander", erklärte der Comic-Zeichner, auf dessen Werken die Netflix-Serie The Umbrella Academy beruht, vor zwei Jahren im Billboard-Interview. Freut ihr euch, dass die Band nun doch wieder zusammengefunden hat? Stimmt in unserer Umfrage ab!

WENN.com Gerard Way mit My Chemical Romance im Januar 2012 in Australien

Anzeige

Getty Images Mikey und Gerard Way von My Chemical Romance, März 2011

Anzeige

Getty Images Gerard Way auf einer Pressekonferenz für "The Umbrella Academy" im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de