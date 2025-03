Jennifer Hudson bekommt volle Kanne Basketball ins Gesicht

Dieses Date hat sich Jennifer Hudson (43) wohl anders vorgestellt. Bei einem Knicks-Spiel im Madison Square Garden wurde die Schauspielerin von einem Basketball volle Kanne im Gesicht getroffen, wie ein Video auf X zeigt. Während sie am Dienstag gemeinsam mit ihrem Partner, dem Rapper und Schauspieler Common (52), das Spiel gegen die Golden State Warriors von einem Platz direkt am Spielfeldrand verfolgte, geriet der Ball außer Kontrolle. Knicks-Spieler Miles McBride, der an der Seitenlinie nach dem Ball griff, konnte ihn nicht rechtzeitig halten, und so landete das Spielgerät unglücklicherweise inmitten Jennifers Gesicht – die daraufhin sichtlich erschrocken ihre Brille abnahm.

Sofort reagierten sowohl Knicks-Star Miles als auch Common, um sicherzustellen, dass es der 43-jährigen Sängerin gut ging. Der Spieler schüttelte Jennifer die Hand, bevor er zurück auf das Feld lief, und ihr Partner legte beschützend den Arm um sie. Kommentatoren im Live-TV schalteten sich ebenfalls ein: "Beschütze Jennifer Hudson!", rief einer. Ein anderer merkte scherzhaft an: "Oh nein, nicht die Brille. Die sieht teuer aus." In einer Wiederholung war zu sehen, wie der Rapper noch versucht hatte, die Situation zu entschärfen, aber gegen den unerwartet anrasenden Ball war er machtlos.

Jennifer und Common machten ihre Beziehung im Januar 2023 offiziell. Seither zeigen sie sich immer wieder ganz verliebt bei Sportveranstaltungen, Konzerten oder Events. Wie der Rapper vergangenen Sommer im Podcast "The Breakfast Club" ausplauderte, könnte er sich sogar vorstellen, die Beziehung zu Jennifer auf die nächste Ebene zu heben. "Wenn ich heiraten werde, dann sie", stellte er entschlossen fest und ergänzte: "So einfach ist das."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Hudson und Common beim Spiel der New York Knicks und den Golden State Warriors, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamjhud Common und Jennifer Hudson

Anzeige Anzeige

Anzeige